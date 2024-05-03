Нафта продовжує слабо дорожчати, Brent біля $84 за барель

Ціни на нафту помірно піднімаються вдень у п'ятницю, але завершують тиждень суттєвим зниженням.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:05 EET подорожчали на $0,3 (0,36%), до $83,97 за барель.

Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,26 (0,33%), до $79,21 за барель.

З початку цього тижня Brent подешевшала на 4,6%, WTI - на 5,3% на тлі зниження геополітичної напруженості та даних про різке збільшення запасів нафти в США.

Падіння нафтового ринку посилює очікування експертів, що країни ОПЕК+ і надалі обмежуватимуть видобуток. Більшість трейдерів і аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, очікують, що країни альянсу, які дотримуються добровільного обмеження видобутку, продовжать чинні заходи до кінця поточного року.

У п'ятницю головною подією для світових ринків стане публікація квітневих даних із ринку праці США, які можуть вплинути на думку Федеральної резервної системи щодо подальшої зміни ключових процентних ставок.

Опитані Trading Economics аналітики в середньому очікують, що безробіття в Штатах у квітні залишилося на рівні 3,8%, а кількість робочих місць в економіці країни минулого місяця збільшилася на 243 тис. після підйому на 303 тис. місяцем раніше.