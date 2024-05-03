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Ціни на нафту готуються до найкрутішого тижневого падіння за 3 місяці
08:59 03.05.2024 |
Ціни на нафту зросли в п'ятницю на перспективі продовження скорочення видобутку країнами ОПЕК+, але ціни на нафту зазнали найбільшого тижневого падіння за останні три місяці на тлі невизначеності попиту та послаблення напруженості на Близькому Сході, що знижує ризики для постачань.
Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:14 EET зросли на 24 центи до 83,91 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate за червень зросли на 19 центів, або на 0,3%, до 79,19 долара за барель.
Тим не менш, обидва бенчмарка були на шляху до щотижневих втрат, оскільки інвестори були стурбовані перспективою підвищення процентних ставок на довший термін, що стримує зростання в США, найбільшому світовому споживачеві нафти, і в інших частинах світу.
"З наближенням сезону відпусток в США, висока інфляція може призвести до того, що споживачі обиратимуть коротші поїздки на період відпусток", - зазначають аналітики ANZ Research у своєму звіті в п'ятницю.
Наразі ринок очікує на економічні дані США та показники майбутньої пропозиції нафти від найбільшого світового виробника.
Цього тижня Федеральна резервна система США залишила процентні ставки без змін, а також відзначила нещодавні невтішні високі показники інфляції, які можуть призвести до того, що зниження ставок може затягнутися.
Геополітичні премії за ризик через війну між Ізраїлем і ХАМАС, які тримали ціни на високому рівні через глобальні ризики поставок, також зменшуються, оскільки Ізраїль і ХАМАС розглядають можливість тимчасового припинення вогню і проводять переговори з міжнародними посередниками.
Brent знизилась на 6,3% за тиждень, в той час як WTI впала на 5,6% за тиждень.
Падіння відбувається за кілька тижнів до наступної зустрічі Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників на чолі з Росією, які разом називаються ОПЕК+.
Три джерела серед виробників ОПЕК+ заявили, що група може продовжити добровільне скорочення видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу після червня, якщо попит на нафту не відновиться, але група ще не розпочала офіційні переговори перед зустріччю 1 червня.
Пізніше в п'ятницю Бюро трудової статистики США опублікує щомісячний звіт по заробітній платі в несільськогосподарському секторі, який є показником стану ринку праці в країні і враховується ФРС при встановленні процентних ставок. Вищі ставки, як правило, негативно впливає на економіку і може знизити попит на нафту.
Також в п'ятницю енергетична компанія Baker Hughes опублікує свій щотижневий підрахунок нафтових і газових бурових установок, що є індикатором майбутнього видобутку нафти.
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