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Квітень підтримав наростальну динаміку цін на пальне, яка подекуди змогла здивувати

Квітень підтримав наростальну динаміку цін на пальне, яка подекуди змогла здивувати

 

Якщо наприкінці місяця дизель розвернувся, то бензин продовжував нарощувати ціну і в окремих випадках перетнув неприємну позначку в 60 грн/л.

Протягом квітня закупівельна вартість бензину зростала і за місяць збільшилася на $70/т, або 2,48 грн/л. Це зростання повною мірою й відіграли роздрібні мережі на своїх цінових табло.

Так, за квітень у преміум-мережах вартість бензину зросла на 2-2,5 грн/л.

Не залишились осторонь і колеги з середнього і нижнього цінових сегментів, де ціни подекуди зросли суттєвіше, ніж у «преміумів», - на 1-3 грн/л.

Найбільше - на 3 грн/л - здорожчав бензин у VST і «Маркет», які перетинаються у багатьох областях.

Найменше - на 1 грн/л - зросли ціни на А-95 у полтавських мережах «Автотранс» і BVS і в кіровоградській «Рур груп» (див. табл.). Та при цьому «Автотранс» і BVS зберегли знижки на бензин, які сягають 3 грн/л.

Дискаунтери й найбільш яскраві представники цього виду - «Авантаж 7» і «БРСМ-Нафта» - не особливо відстали від більш презентабельних колег, оскільки бензин у них здорожчав у середньому на 2 грн/л. Винятком стала хіба що Черкаська область, де «БРСМ» чомусь збільшила цінник найбільше у країні - на 3,70 грн/л.

Таким чином, різниця між цінами у маркетмейкерів і дискаунтерів зросла на 0,28 грн/л, до майже 8 грн/л, для дизельного пального - майже не змінилася і становила 7,91 грн/л.

Головним же результатом квітня можна вважати перетин психологічно важкої позначки у 60 грн/л. За неї зокрема вистрибнули OKKO й WOG. І якщо наявність у групі «Кому за 60» мережі Socar виглядає гармонійно, то що там вирішила «ловити» Shell, зрозуміти важко.

Неоднозначний дизель

З дизпальним усе було не так однозначно. Європейські котирування ДП мали переважно нисхідний тренд, але, як це часто буває, українські ритейлери не поспішали лізти на стелу. З іншого боку, краща маржа на дизелі дозволяла компенсувати невиконання «плану» для бензину. Так, порівняно з березнем спред на ДП збільшився на 1,8 грн/л, до 8,69 грн/л, на бензин марки А-95 - зменшився на 0,61 грн/л, до 4,88 грн/л.

Квітень підтримав наростальну динаміку цін на пальне, яка подекуди змогла здивувати

 

За підсумками квітня вартість дизельного пального в Середземномор'ї знизилася на $66/т (2,62 грн/л), на півночі - на $76/т (3,02 грн/л).

Квітень підтримав наростальну динаміку цін на пальне, яка подекуди змогла здивувати

 

Зростання націнки дало змогу наприкінці місяця потішити споживачів гарними новинами, ціни впали. Проте, за підсумками квітня, вартість ДП у більшості мереж середнього і нижнього цінового діапазону зросла на 0,20-2 грн/л, у преміум-сегменті - залишилася без змін.

Хоча є і виняток. «Приват» з другої половини квітня почав поступово зменшувати вартість ДП і у підсумку «втратив» 2,75 грн/л. Це дало їм змогу змінити своє позиціювання, а саме з мережі з середнім ціновим діапазоном потрапити у першу п'ятірку дискаунтерів, витуривши звідти «БРСМ-Нафту».

Також фіксується зниження цін на дизель й у мережах «Укр-Петроль» і Prime - на 0,90 грн/л і 0,20 грн/л відповідно. Як раніше повідомляв enkorr, мережа Prime змінила не тільки ціни, але й власника.

Перші дні травня принесли зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, що дає надію на відкат роздрібних цін. Хоча знижена маржа на бензині продовжить утримувати ціни, тоді як охолодження дизелю й перелив ринку цим продуктом створює умови для суттєвого обвалу на стелі.

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 1 квітня по 1 травня 2024 р., грн.

Мережа

А-95

А-95+

ДП

01.05.24

Зм. до 01.04.24

01.05.24

Зм. до 01.04.24

01.05.24

Зм. до 01.04.24

SOCAR

60,99

2,00

61,99

2,00

59,99

1,00

ОККО

59,99

2,50

61,99

2,50

57,49

0,00

WOG

59,99

2,50

61,99

2,50

57,49

0,00

Shell

57,92

1,50

60,89

1,40

56,99

0,50

KLO

56,79

1,80

57,79

1,00

56,69

0,30

BVS

55,99

1,00

57,99

1,00

54,99

0,00

Катрал

55,99

2,40

53,99

1,40

Автотранс

55,98

1,00

54,98

0,00

AMIC

55,95

1,76

57,57

2,23

55,00

0,61

UPG

55,90

2,00

57,90

2,00

53,90

0,60

Ovis

55,49

1,50

56,99

1,00

53,99

0,50

VST

55,10

3,00

52,20

1,40

Укрнафта

55,02

2,12

57,02

2,12

55,02

1,12

Neftek

54,99

-0,50

57,49

-1,00

53,99

-1,50

Mango

54,37

2,48

53,69

1,52

Авіас

54,05

1,70

54,47

1,67

50,60

-2,75

Рур груп

53,99

1,00

54,49

1,00

U.GO

53,90

2,00

53,90

2,00

Green Wave

53,90

1,50

53,90

0,90

Олас

53,80

2,30

50,99

0,49

Chipo

53,61

1,81

51,91

0,20

Кворум

53,48

2,00

51,98

0,00

Маркет

52,99

3,00

50,49

0,50

Prime

52,95

1,45

52,95

-0,20

RLS

52,90

1,70

54,50

0,00

51,80

1,00

Укр-Петроль

52,80

2,30

50,80

-0,90

Marshal

52,80

1,90

55,90

2,00

51,80

0,90

БРСМ-Нафта

52,80

2,09

50,88

0,48

Фактор

52,70

2,60

48,20

0,20

ZOG

52,50

2,00

55,50

3,00

54,00

1,00

VostokGaz

51,99

-0,50

50,99

-1,50

Авантаж 7

51,95

2,00

    

49,95

0,00

Середня ціна в Україні

55,84

2,07

59,48

2,19

54,20

0,07
За матеріалами: EnKorr
 

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