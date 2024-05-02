Квітень підтримав наростальну динаміку цін на пальне, яка подекуди змогла здивувати

Якщо наприкінці місяця дизель розвернувся, то бензин продовжував нарощувати ціну і в окремих випадках перетнув неприємну позначку в 60 грн/л.

Протягом квітня закупівельна вартість бензину зростала і за місяць збільшилася на $70/т, або 2,48 грн/л. Це зростання повною мірою й відіграли роздрібні мережі на своїх цінових табло.

Так, за квітень у преміум-мережах вартість бензину зросла на 2-2,5 грн/л.

Не залишились осторонь і колеги з середнього і нижнього цінових сегментів, де ціни подекуди зросли суттєвіше, ніж у «преміумів», - на 1-3 грн/л.

Найбільше - на 3 грн/л - здорожчав бензин у VST і «Маркет», які перетинаються у багатьох областях.

Найменше - на 1 грн/л - зросли ціни на А-95 у полтавських мережах «Автотранс» і BVS і в кіровоградській «Рур груп» (див. табл.). Та при цьому «Автотранс» і BVS зберегли знижки на бензин, які сягають 3 грн/л.

Дискаунтери й найбільш яскраві представники цього виду - «Авантаж 7» і «БРСМ-Нафта» - не особливо відстали від більш презентабельних колег, оскільки бензин у них здорожчав у середньому на 2 грн/л. Винятком стала хіба що Черкаська область, де «БРСМ» чомусь збільшила цінник найбільше у країні - на 3,70 грн/л.

Таким чином, різниця між цінами у маркетмейкерів і дискаунтерів зросла на 0,28 грн/л, до майже 8 грн/л, для дизельного пального - майже не змінилася і становила 7,91 грн/л.

Головним же результатом квітня можна вважати перетин психологічно важкої позначки у 60 грн/л. За неї зокрема вистрибнули OKKO й WOG. І якщо наявність у групі «Кому за 60» мережі Socar виглядає гармонійно, то що там вирішила «ловити» Shell, зрозуміти важко.

Неоднозначний дизель

З дизпальним усе було не так однозначно. Європейські котирування ДП мали переважно нисхідний тренд, але, як це часто буває, українські ритейлери не поспішали лізти на стелу. З іншого боку, краща маржа на дизелі дозволяла компенсувати невиконання «плану» для бензину. Так, порівняно з березнем спред на ДП збільшився на 1,8 грн/л, до 8,69 грн/л, на бензин марки А-95 - зменшився на 0,61 грн/л, до 4,88 грн/л.

За підсумками квітня вартість дизельного пального в Середземномор'ї знизилася на $66/т (2,62 грн/л), на півночі - на $76/т (3,02 грн/л).

Зростання націнки дало змогу наприкінці місяця потішити споживачів гарними новинами, ціни впали. Проте, за підсумками квітня, вартість ДП у більшості мереж середнього і нижнього цінового діапазону зросла на 0,20-2 грн/л, у преміум-сегменті - залишилася без змін.

Хоча є і виняток. «Приват» з другої половини квітня почав поступово зменшувати вартість ДП і у підсумку «втратив» 2,75 грн/л. Це дало їм змогу змінити своє позиціювання, а саме з мережі з середнім ціновим діапазоном потрапити у першу п'ятірку дискаунтерів, витуривши звідти «БРСМ-Нафту».

Також фіксується зниження цін на дизель й у мережах «Укр-Петроль» і Prime - на 0,90 грн/л і 0,20 грн/л відповідно. Як раніше повідомляв enkorr, мережа Prime змінила не тільки ціни, але й власника.

Перші дні травня принесли зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, що дає надію на відкат роздрібних цін. Хоча знижена маржа на бензині продовжить утримувати ціни, тоді як охолодження дизелю й перелив ринку цим продуктом створює умови для суттєвого обвалу на стелі.

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 1 квітня по 1 травня 2024 р., грн.

Мережа А-95 А-95+ ДП 01.05.24 Зм. до 01.04.24 01.05.24 Зм. до 01.04.24 01.05.24 Зм. до 01.04.24 SOCAR 60,99 2,00 61,99 2,00 59,99 1,00 ОККО 59,99 2,50 61,99 2,50 57,49 0,00 WOG 59,99 2,50 61,99 2,50 57,49 0,00 Shell 57,92 1,50 60,89 1,40 56,99 0,50 KLO 56,79 1,80 57,79 1,00 56,69 0,30 BVS 55,99 1,00 57,99 1,00 54,99 0,00 Катрал 55,99 2,40



53,99 1,40 Автотранс 55,98 1,00



54,98 0,00 AMIC 55,95 1,76 57,57 2,23 55,00 0,61 UPG 55,90 2,00 57,90 2,00 53,90 0,60 Ovis 55,49 1,50 56,99 1,00 53,99 0,50 VST 55,10 3,00



52,20 1,40 Укрнафта 55,02 2,12 57,02 2,12 55,02 1,12 Neftek 54,99 -0,50 57,49 -1,00 53,99 -1,50 Mango 54,37 2,48



53,69 1,52 Авіас 54,05 1,70 54,47 1,67 50,60 -2,75 Рур груп 53,99 1,00



54,49 1,00 U.GO 53,90 2,00



53,90 2,00 Green Wave 53,90 1,50



53,90 0,90 Олас 53,80 2,30



50,99 0,49 Chipo 53,61 1,81



51,91 0,20 Кворум 53,48 2,00



51,98 0,00 Маркет 52,99 3,00



50,49 0,50 Prime 52,95 1,45



52,95 -0,20 RLS 52,90 1,70 54,50 0,00 51,80 1,00 Укр-Петроль 52,80 2,30



50,80 -0,90 Marshal 52,80 1,90 55,90 2,00 51,80 0,90 БРСМ-Нафта 52,80 2,09



50,88 0,48 Фактор 52,70 2,60



48,20 0,20 ZOG 52,50 2,00 55,50 3,00 54,00 1,00 VostokGaz 51,99 -0,50



50,99 -1,50 Авантаж 7 51,95 2,00 49,95 0,00 Середня ціна в Україні 55,84 2,07 59,48 2,19 54,20 0,07



