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Квітень підтримав наростальну динаміку цін на пальне, яка подекуди змогла здивувати
17:41 02.05.2024 |
Якщо наприкінці місяця дизель розвернувся, то бензин продовжував нарощувати ціну і в окремих випадках перетнув неприємну позначку в 60 грн/л.
Протягом квітня закупівельна вартість бензину зростала і за місяць збільшилася на $70/т, або 2,48 грн/л. Це зростання повною мірою й відіграли роздрібні мережі на своїх цінових табло.
Так, за квітень у преміум-мережах вартість бензину зросла на 2-2,5 грн/л.
Не залишились осторонь і колеги з середнього і нижнього цінових сегментів, де ціни подекуди зросли суттєвіше, ніж у «преміумів», - на 1-3 грн/л.
Найбільше - на 3 грн/л - здорожчав бензин у VST і «Маркет», які перетинаються у багатьох областях.
Найменше - на 1 грн/л - зросли ціни на А-95 у полтавських мережах «Автотранс» і BVS і в кіровоградській «Рур груп» (див. табл.). Та при цьому «Автотранс» і BVS зберегли знижки на бензин, які сягають 3 грн/л.
Дискаунтери й найбільш яскраві представники цього виду - «Авантаж 7» і «БРСМ-Нафта» - не особливо відстали від більш презентабельних колег, оскільки бензин у них здорожчав у середньому на 2 грн/л. Винятком стала хіба що Черкаська область, де «БРСМ» чомусь збільшила цінник найбільше у країні - на 3,70 грн/л.
Таким чином, різниця між цінами у маркетмейкерів і дискаунтерів зросла на 0,28 грн/л, до майже 8 грн/л, для дизельного пального - майже не змінилася і становила 7,91 грн/л.
Головним же результатом квітня можна вважати перетин психологічно важкої позначки у 60 грн/л. За неї зокрема вистрибнули OKKO й WOG. І якщо наявність у групі «Кому за 60» мережі Socar виглядає гармонійно, то що там вирішила «ловити» Shell, зрозуміти важко.
Неоднозначний дизель
З дизпальним усе було не так однозначно. Європейські котирування ДП мали переважно нисхідний тренд, але, як це часто буває, українські ритейлери не поспішали лізти на стелу. З іншого боку, краща маржа на дизелі дозволяла компенсувати невиконання «плану» для бензину. Так, порівняно з березнем спред на ДП збільшився на 1,8 грн/л, до 8,69 грн/л, на бензин марки А-95 - зменшився на 0,61 грн/л, до 4,88 грн/л.
За підсумками квітня вартість дизельного пального в Середземномор'ї знизилася на $66/т (2,62 грн/л), на півночі - на $76/т (3,02 грн/л).
Зростання націнки дало змогу наприкінці місяця потішити споживачів гарними новинами, ціни впали. Проте, за підсумками квітня, вартість ДП у більшості мереж середнього і нижнього цінового діапазону зросла на 0,20-2 грн/л, у преміум-сегменті - залишилася без змін.
Хоча є і виняток. «Приват» з другої половини квітня почав поступово зменшувати вартість ДП і у підсумку «втратив» 2,75 грн/л. Це дало їм змогу змінити своє позиціювання, а саме з мережі з середнім ціновим діапазоном потрапити у першу п'ятірку дискаунтерів, витуривши звідти «БРСМ-Нафту».
Також фіксується зниження цін на дизель й у мережах «Укр-Петроль» і Prime - на 0,90 грн/л і 0,20 грн/л відповідно. Як раніше повідомляв enkorr, мережа Prime змінила не тільки ціни, але й власника.
Перші дні травня принесли зниження світових цін на нафту й нафтопродукти, що дає надію на відкат роздрібних цін. Хоча знижена маржа на бензині продовжить утримувати ціни, тоді як охолодження дизелю й перелив ринку цим продуктом створює умови для суттєвого обвалу на стелі.
Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 1 квітня по 1 травня 2024 р., грн.
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
01.05.24
|
Зм. до 01.04.24
|
01.05.24
|
Зм. до 01.04.24
|
01.05.24
|
Зм. до 01.04.24
|
SOCAR
|
60,99
|
2,00
|
61,99
|
2,00
|
59,99
|
1,00
|
ОККО
|
59,99
|
2,50
|
61,99
|
2,50
|
57,49
|
0,00
|
WOG
|
59,99
|
2,50
|
61,99
|
2,50
|
57,49
|
0,00
|
Shell
|
57,92
|
1,50
|
60,89
|
1,40
|
56,99
|
0,50
|
KLO
|
56,79
|
1,80
|
57,79
|
1,00
|
56,69
|
0,30
|
BVS
|
55,99
|
1,00
|
57,99
|
1,00
|
54,99
|
0,00
|
Катрал
|
55,99
|
2,40
|
|
|
53,99
|
1,40
|
Автотранс
|
55,98
|
1,00
|
|
|
54,98
|
0,00
|
AMIC
|
55,95
|
1,76
|
57,57
|
2,23
|
55,00
|
0,61
|
UPG
|
55,90
|
2,00
|
57,90
|
2,00
|
53,90
|
0,60
|
Ovis
|
55,49
|
1,50
|
56,99
|
1,00
|
53,99
|
0,50
|
VST
|
55,10
|
3,00
|
|
|
52,20
|
1,40
|
Укрнафта
|
55,02
|
2,12
|
57,02
|
2,12
|
55,02
|
1,12
|
Neftek
|
54,99
|
-0,50
|
57,49
|
-1,00
|
53,99
|
-1,50
|
Mango
|
54,37
|
2,48
|
|
|
53,69
|
1,52
|
Авіас
|
54,05
|
1,70
|
54,47
|
1,67
|
50,60
|
-2,75
|
Рур груп
|
53,99
|
1,00
|
|
|
54,49
|
1,00
|
U.GO
|
53,90
|
2,00
|
|
|
53,90
|
2,00
|
Green Wave
|
53,90
|
1,50
|
|
|
53,90
|
0,90
|
Олас
|
53,80
|
2,30
|
|
|
50,99
|
0,49
|
Chipo
|
53,61
|
1,81
|
|
|
51,91
|
0,20
|
Кворум
|
53,48
|
2,00
|
|
|
51,98
|
0,00
|
Маркет
|
52,99
|
3,00
|
|
|
50,49
|
0,50
|
Prime
|
52,95
|
1,45
|
|
|
52,95
|
-0,20
|
RLS
|
52,90
|
1,70
|
54,50
|
0,00
|
51,80
|
1,00
|
Укр-Петроль
|
52,80
|
2,30
|
|
|
50,80
|
-0,90
|
Marshal
|
52,80
|
1,90
|
55,90
|
2,00
|
51,80
|
0,90
|
БРСМ-Нафта
|
52,80
|
2,09
|
|
|
50,88
|
0,48
|
Фактор
|
52,70
|
2,60
|
|
|
48,20
|
0,20
|
ZOG
|
52,50
|
2,00
|
55,50
|
3,00
|
54,00
|
1,00
|
VostokGaz
|
51,99
|
-0,50
|
|
|
50,99
|
-1,50
|
Авантаж 7
|
51,95
|
2,00
|
49,95
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
55,84
|
2,07
|
59,48
|
2,19
|
54,20
|
0,07
|
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