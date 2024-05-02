Нафта дорожчає після обвалу напередодні, Brent близько $83,9 за барель

Ціни на нафту еталонних марок помірно підвищуються вдень у четвер, відновлюючись після різкого зниження за підсумками попередньої сесії, спричиненого даними про зростання запасів цього палива в США.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:00 EET подорожчали на $0,44 (0,53%), до $83,88 за барель.

Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,33 (0,42%), до $79,33 за барель.

У середу Brent впала в ціні на 3,4%, WTI - на 3,6%, марки завершили торги на мінімумах з 12 березня.

Як стало відомо напередодні, запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на максимальні з середини лютого 7,26 млн барелів. Експерти очікували зниження запасів нафти на 2,5 млн барелів.

Тим часом товарні запаси бензину зросли на 344 тис. барелів, дистилятів - зменшилися на 732 тис. барелів. Аналітики прогнозували зменшення запасів бензину на 1,02 млн барелів і підвищення запасів дистилятів на 1 млн барелів.

"Ми вважаємо, що ринок нафти добре збалансований, і націнка з урахуванням геополітичних ризиків майже повністю зійшла нанівець, - сказав старший аналітик DNB ASA Хельге Андре Мартінсен. - Ми не думаємо, що котирування повернуться до позначок у $90 за барель, якщо тільки не станеться загострення напруженості на Близькому Сході".