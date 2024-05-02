Ціни на нафту відновлюються на перспективі поповнення стратегічного резерву США

Ціни на нафту зросли в четвер, відновившись після триденного падіння, на очікуваннях, що нижчі рівні можуть спонукати США, найбільшого світового споживача нафти, почати поповнювати свої стратегічні запаси, встановивши нижню межу для цін.

Тим не менш, в середу ціни впали більш ніж на 3% до семитижневого мінімуму після того, як Федеральна резервна система США залишила процентні ставки на незмінному рівні, що може уповільнити економічне зростання цього року і обмежити збільшення попиту на нафту. Тиск на нафту також чинило несподіване збільшення запасів нафти в США і ознаки наближення перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС, яке зменшить занепокоєння щодо поставок на Близькому Сході.

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:00 EET подорожчали на 48 центів, або на 0,6%, до 83,92 долара за барель у четвер. Американська нафта марки WTI (West Texas Intermediate) за червень подорожчала на 46 центів, або на 0,6%, до 79,46 долара за барель.

"Ринок нафти був підтриманий спекуляціями про те, що якщо WTI впаде нижче 79 доларів, США почнуть нарощувати свої стратегічні запаси", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities.

США заявили, що мають намір поповнити Стратегічний нафтовий резерв (SPR) після історичного розпродажу з аварійного запасу в 2022 році і хочуть викуповувати нафту за ціною 79 доларів за барель або нижче.

На Близькому Сході зросли очікування, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС може бути укладена після нових зусиль на чолі з Єгиптом.

Проте, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв продовжити давно обіцяний штурм міста Рафах на півдні Гази, незважаючи на позицію США і попередження ООН про те, що це призведе до "трагедії".

"Оскільки вплив нарощування запасів нафти в США і сигналів ФРС про високий рівень ставок на тривалий термін майже повністю враховано, увага буде прикута до результатів переговорів в Газі", - сказала Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, що спеціалізується на аналізі ринку нафти.

"До тих пір, поки зберігатиметься останній приплив оптимізму щодо припинення вогню, я очікую, що ціни на нафту продовжать знижуватися", - додала пані Харі.

Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що запаси нафти зросли на 7,3 млн барелів до 460,9 млн барелів за тиждень, що закінчився 26 квітня, порівняно з очікуваннями аналітиків, опитаних агентством Reuters, які прогнозували зниження на 1,1 млн барелів.

За даними EIA, запаси нафти були на найвищому рівні з червня.

Федеральна резервна система США залишила процентні ставки без змін в середу і дала зрозуміти, що вона як і раніше схиляється до можливого зниження вартості запозичень, але зауважила на недавніх розчаровуючих показниках інфляції.

Будь-яка затримка зі зниженням ставок може сповільнити економічне зростання і знизити попит на нафту.

Водночас, подальше скорочення пропозиції Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзниками, відомими як ОПЕК+, буде підтримувати ціни на нафту.

Аналітики Citi Research очікують, що ОПЕК+ продовжить скорочення видобутку в другому півріччі, оскільки її засідання відбудеться 1 червня.

Однак, "якщо ціни перейдуть до "бугаєвого" діапазону $90-100+, ОПЕК+, швидше за все, пом'якшить скорочення, забезпечивши м'яку стелю для нафти", - зазначають вони у своїй записці.