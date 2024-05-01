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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту впали на 1% через несподіване збільшення запасів у США

 

Ціни на нафту різко впали на торгах в Азії в середу, продовживши нещодавні втрати, оскільки ознаки несподіваного збільшення запасів у США і високий рівень видобутку нафти викликали сумніви щодо обмежених умов постачання.

Ринки також були на межі перед завершенням засідання Федеральної резервної системи, на якому, як очікується, центральний банк займе яструбину позицію. Цього тижня долар зріс в очікуванні рішення ФРС, що також тиснуло на ціни на нафту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчується в липні, о 03:02 EET впали на 0,9% до 85,58 доларів за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 1% до 80,48 доларів за барель.

Ціни на нафту також зазнали втрат на останніх сесіях на тлі зростаючих спекуляцій щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом, хоча поки що такої угоди не було досягнуто.

Дані Американського інституту нафти показали наприкінці вівторка, що запаси нафти в США зросли на 4,9 мільйона барелів за тиждень до 26 квітня, перевершивши очікування зростання на 1,5 мільйона барелів.

Хоча запаси бензину та дистилятів скоротилися, зростання загальних запасів свідчить про те, що постачання нафти не є настільки обмеженим, як спочатку очікувалося.

Цю думку підкріпили окремі дані, які показали, що внутрішній видобуток нафти в США в лютому зріс до 13,15 млн барелів на добу з 12,58 млн барелів у січні, що є найбільшим стрибком з жовтня. Зростання також показало, що видобуток в США повернувся до рекордних максимумів.

Це породило сумніви щодо того, наскільки напруженими будуть світові ринки нафти в найближчі місяці, враховуючи, що видобуток у США залишається високим, а нафтові ринки країни - добре забезпеченими.

Потенційне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС також може ще більше применшити очікування напруженності ринків, особливо на тлі зниження ризиків перебоїв у постачанні на Близькому Сході.

Дані API зазвичай передвіщають аналогічну тенденцію з боку офіційних даних про запаси, які мають бути опубліковані пізніше в середу.

Ринки також перебували на межі перед завершенням дводенного засідання ФРС, яке відбудеться сьогодні. Хоча центральний банк, як очікується, залишить ставки без змін, голова ФРС Джером Пауелл, швидше за все, виступить з яструбиною нотою після низки сильних показників інфляції.

Очікування "higher-for-longer" ставок в США призвели до різкого зростання курсу долара цього тижня, що також вплинуло на ціни на нафту.
За матеріалами: investing.com
 

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