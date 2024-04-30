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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent торгується на рівні $88,5 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до слабкого зростання на торгах у вівторок, інвестори продовжують уважно стежити за ситуацією на Близькому Сході.

Трейдери очікують відповіді ХАМАС на пропозиції Ізраїлю щодо звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Гази, пише Trading Economics. Делегація ХАМАС у вівторок провела переговори в Каїрі з єгипетськими офіційними особами, які виступають посередниками в цьому питанні, повідомило агентство Associated Press із посиланням на джерела.

За даними агентства, делегація вже залишила Єгипет і повернеться до Каїра з відповіддю на пропозицію про перемир'я в письмовому вигляді, проте терміни розгляду пропозиції не повідомляються.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:45 EET становить $88,47 за барель, що на $0,07 (0,08%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,19 (0,23%), до $82,82 за барель.

Напередодні як Brent, так і WTI подешевшали більш ніж на 1%.

"Ми спостерігали деяке зниження цін на нафту в очікуванні просування переговорів, однак я вважаю, що ринок не вийде з попереднього діапазону доти, доки результати останньої пропозиції про перемир'я не стануть відомі", - зазначає засновник Vanda Insights Вандана Харі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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