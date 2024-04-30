Нафта падає, оскільки інвестори очікують переговорів про перемир'я між Ізраїлем і Газою

Нафта знизилася у вівторок після того, як переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС в Каїрі допомогли вгамувати побоювання ринку щодо розширення конфлікту на Близькому Сході, в той час як занепокоєння щодо перспектив процентних ставок в США тиснули на ринок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:23 EET подешевшали на 10 центів, або на 0,11%, до 88,30 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 13 центів, або на 0,16%, до 82,50 долара за барель.

У понеділок ф'ючерсні контракти на обидва еталони втратили більше 1%.

"Триваючі переговори про можливе припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС змусили учасників ринку ще більше знизити премію за геополітичний ризик в цінах на нафту, в той час як майбутнє засідання ФРС також викликає деякі короткострокові застереження", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег в IG.

"Утримання ставок на високому рівні протягом тривалого часу може спровокувати подальше зростання долара США, а також створити певні ризики для прогнозів попиту на нафту".

Учасники переговорів від ХАМАСу залишили Каїр пізно ввечері в понеділок, щоб проконсультуватися з керівництвом угруповання після переговорів з катарськими та єгипетськими посередниками щодо відповіді на пропозицію про поетапне перемир'я, яку Ізраїль представив на вихідних.

Очікується, що делегація повідомить про результати протягом двох днів, повідомили два джерела в єгипетських органах безпеки.

У той час як лідери ХАМАС відвідали Каїр, в результаті ізраїльських авіаударів у понеділок загинули десятки палестинців, причому більше половини загиблих припадає на місто Рафах на півдні Гази. Іноземні лідери закликали Ізраїль не вторгатися туди.

Постійні напади єменських хуситів на морське судноплавство на південь від ключового торгового маршруту через Суецький канал утримують ціни на нафту на певному рівні і можуть призвести до підвищення премій за ризик, якщо гравці очікують перебоїв з постачанням нафти.

Хусити атакували два американські есмінці і судно Cyclades в Червоному морі, а також судно MSC Orion в Індійському океані, заявив військовий речник пов'язаного з Іраном угрупування Ях'я Сареа в телевізійному виступі рано вранці у вівторок.

На економічному фронті інвестори цього тижня очікують на перегляд політики Федеральної резервної системи США 1 травня, оскільки вперта інфляція перекреслює очікування ринку щодо будь-якого зниження ставок, що може зміцнити долар США і стримати попит на нафту.

Деякі інвестори обережно оцінюють більшу ймовірність того, що ФРС може підвищити процентні ставки на чверть відсоткового пункту цього і наступного року, оскільки інфляція і ринок праці залишаються стійкими.

Крім того, занепокоєння щодо попиту також вплинуло на настрої, зазначають аналітики ANZ в аналітичній замітці, оскільки премії на дизельне паливо та мазут порівняно з сирою нафтою впали до найнижчого рівня за останні кілька місяців.

"Середній чотиритижневий рівень споживання в США близький до середнього сезонного мінімуму за останні п'ять років", - зазначає ANZ, посилаючись на дані Управління енергетичної інформації (EIA).