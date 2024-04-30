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Кому за 60: бензин у роздробі торкнувся нових позначок
16:51 29.04.2024 |
Ціни на пальне у роздрібних мережах змінювались різноспрямовано: якщо вартість бензину в преміуммережах збільшилася до історичного максимуму, то дизельне пальне, навпаки, в середньому в операторів здешевшало до рівня початку квітня.
Така ситуація обумовлена динамікою європейських котирувань і профіцитним наповненням українського ринку. З початку цього року котирування бензину у Європі зросли на $190/т, або 6,72 грн/л. Водночас на українському ринку бензин марки А-95 здорожчав на 3,97 грн/л, не відігравши повною мірою збільшення вартості ресурсу в Європі.
Протилежна ситуація з дизелем. Протягом чотирьох місяців 2024 року європейські котирування ДП не мали сталої динаміки. За підсумками цього періоду вартість цього виду пального в Європі в середньому зросла на $33/т (1,3 грн/л). А ось на АЗК країни середня вартість дизелю за цей час збільшилася на 2,78 грн/л.
Бензин продовжує газувати
Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 22 по 29 квітня середня роздрібна ціна на бензин марки А-95 збільшилася на 0,68 грн/л, до 55,39 грн/л, на А-95+ - на 0,81 грн/л, до 58,88 грн/л, на дизельне пальне - зменшилася на 0,29 грн/л, до 54,22 грн/л.
У маркетмейкерів А-95 зріс на 1 грн/л, в інших мережах - у середньому на 0,61 грн/л. Водночас дизельне пальне в першій групі здешевшало на 0,50 грн/л, у другій - на 0,14 грн/л.
Крім ОККО й WOG, на 1 грн/л став дорожчим бензин на Shell, BVS, «Автотранс», UPG, «Приват», «Маркет» і ZOG (див. табл.).
Важко повірити, але ціна пішла вгору навіть на «Авантажі» - плюс 0,50 грн/л, до 51,95 грн/л. Утім, цей цінник залишився найнижчим на ринку.
Рекордсменами зі зростання стали харківська U.GO й одеській «Катрал» - на 2 грн/л - до 53,90 грн/л і 55,99 грн/л відповідно. Характерно, що попри всі тенденції здорожчало у цих мережах і дизельне пальне - на 2 грн/л і 0,50 грн/л відповідно.
Щодо дизелю найбільш активним знову був «Приват», який скинув ціну не скрізь, але там, де зміни відбулися, вони були досить суттєвими - 0,30-1,5 грн/л. Зокрема верхньою межею пішли станції у західних регіонах.
Станом на 29 квітня, різниця між цінами на бензин у преміум- і дискаунтмережах збільшилася на 0,51 грн/л, до 7,35 грн/л, на дизельне пальне - зменшилася на 0,24 грн/л, до 7,93 грн/л.
Щодо спреду між роздробом і гуртом у світлих нафтопродуктах, то ситуація залишилася без змін. Якщо бензин продається з мінімальною маржею, то для дизелю спред наближається до рекордних значень.
Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 22-го по 29 квітня 2024 р., грн/л
|
Мережі
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
29.04.24
|
Зм.
|
29.04.24
|
Зм.
|
29.04.24
|
Зм.
|
SOCAR
|
60,99
|
1,00
|
61,99
|
1,00
|
59,99
|
0,00
|
ОККО
|
58,99
|
1,00
|
60,99
|
1,00
|
57,49
|
-0,50
|
WOG
|
58,99
|
1,00
|
60,99
|
1,00
|
57,49
|
-0,50
|
Shell
|
57,92
|
1,00
|
60,89
|
1,00
|
56,99
|
0,00
|
Neftek
|
56,99
|
0,50
|
58,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
KLO
|
56,79
|
0,80
|
57,79
|
0,80
|
56,69
|
0,00
|
BVS
|
55,99
|
1,00
|
57,99
|
1,00
|
54,99
|
0,00
|
Катрал
|
55,99
|
2,00
|
|
|
53,99
|
0,50
|
Автотранс
|
55,98
|
1,00
|
|
|
54,98
|
0,00
|
UPG
|
55,90
|
1,00
|
57,90
|
1,00
|
53,90
|
-0,20
|
Ovis
|
55,49
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
AMIC
|
55,36
|
0,21
|
57,19
|
0,65
|
55,00
|
-0,02
|
VST
|
54,90
|
0,50
|
|
|
52,40
|
0,00
|
Авіас
|
54,05
|
1,00
|
54,47
|
0,94
|
50,60
|
-0,22
|
Укрнафта
|
54,02
|
0,13
|
56,02
|
0,13
|
54,02
|
-0,88
|
VostokGaz
|
53,99
|
0,00
|
|
|
52,99
|
-1,00
|
Рур груп
|
53,99
|
0,00
|
|
|
54,49
|
0,00
|
Mango
|
53,96
|
0,39
|
|
|
53,69
|
-0,40
|
U.GO
|
53,90
|
2,00
|
|
|
53,90
|
2,00
|
Green Wave
|
53,90
|
0,00
|
|
|
53,90
|
-0,40
|
Олас
|
53,80
|
0,81
|
|
|
50,99
|
-0,51
|
Chipo
|
53,61
|
0,50
|
|
|
51,94
|
-0,47
|
Маркет
|
52,99
|
1,00
|
|
|
50,49
|
0,00
|
Кворум
|
52,98
|
0,00
|
|
|
51,98
|
-1,00
|
Prime
|
52,95
|
0,95
|
|
|
52,95
|
-0,70
|
RLS
|
52,90
|
0,50
|
54,50
|
0,00
|
51,80
|
0,00
|
Marshal
|
52,80
|
-0,10
|
55,90
|
0,00
|
51,80
|
-0,60
|
БРСМ-Нафта
|
52,66
|
0,49
|
|
|
50,83
|
-0,19
|
ZOG
|
52,50
|
1,00
|
54,50
|
1,00
|
54,00
|
0,00
|
Фактор
|
52,20
|
0,40
|
|
|
48,20
|
0,00
|
Авантаж 7
|
51,95
|
0,50
|
|
|
49,95
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
51,80
|
0,00
|
|
|
53,00
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
55,39
|
0,68
|
58,88
|
0,81
|
54,22
|
-0,29
|
|
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