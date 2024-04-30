Кому за 60: бензин у роздробі торкнувся нових позначок

Ціни на пальне у роздрібних мережах змінювались різноспрямовано: якщо вартість бензину в преміуммережах збільшилася до історичного максимуму, то дизельне пальне, навпаки, в середньому в операторів здешевшало до рівня початку квітня.

Така ситуація обумовлена динамікою європейських котирувань і профіцитним наповненням українського ринку. З початку цього року котирування бензину у Європі зросли на $190/т, або 6,72 грн/л. Водночас на українському ринку бензин марки А-95 здорожчав на 3,97 грн/л, не відігравши повною мірою збільшення вартості ресурсу в Європі.

Протилежна ситуація з дизелем. Протягом чотирьох місяців 2024 року європейські котирування ДП не мали сталої динаміки. За підсумками цього періоду вартість цього виду пального в Європі в середньому зросла на $33/т (1,3 грн/л). А ось на АЗК країни середня вартість дизелю за цей час збільшилася на 2,78 грн/л.

Бензин продовжує газувати

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 22 по 29 квітня середня роздрібна ціна на бензин марки А-95 збільшилася на 0,68 грн/л, до 55,39 грн/л, на А-95+ - на 0,81 грн/л, до 58,88 грн/л, на дизельне пальне - зменшилася на 0,29 грн/л, до 54,22 грн/л.

У маркетмейкерів А-95 зріс на 1 грн/л, в інших мережах - у середньому на 0,61 грн/л. Водночас дизельне пальне в першій групі здешевшало на 0,50 грн/л, у другій - на 0,14 грн/л.

Крім ОККО й WOG, на 1 грн/л став дорожчим бензин на Shell, BVS, «Автотранс», UPG, «Приват», «Маркет» і ZOG (див. табл.).

Важко повірити, але ціна пішла вгору навіть на «Авантажі» - плюс 0,50 грн/л, до 51,95 грн/л. Утім, цей цінник залишився найнижчим на ринку.

Рекордсменами зі зростання стали харківська U.GO й одеській «Катрал» - на 2 грн/л - до 53,90 грн/л і 55,99 грн/л відповідно. Характерно, що попри всі тенденції здорожчало у цих мережах і дизельне пальне - на 2 грн/л і 0,50 грн/л відповідно.

Щодо дизелю найбільш активним знову був «Приват», який скинув ціну не скрізь, але там, де зміни відбулися, вони були досить суттєвими - 0,30-1,5 грн/л. Зокрема верхньою межею пішли станції у західних регіонах.

Станом на 29 квітня, різниця між цінами на бензин у преміум- і дискаунтмережах збільшилася на 0,51 грн/л, до 7,35 грн/л, на дизельне пальне - зменшилася на 0,24 грн/л, до 7,93 грн/л.

Щодо спреду між роздробом і гуртом у світлих нафтопродуктах, то ситуація залишилася без змін. Якщо бензин продається з мінімальною маржею, то для дизелю спред наближається до рекордних значень.

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 22-го по 29 квітня 2024 р., грн/л