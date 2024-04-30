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Кому за 60: бензин у роздробі торкнувся нових позначок

Кому за 60: бензин у роздробі торкнувся нових позначок

 

Ціни на пальне у роздрібних мережах змінювались різноспрямовано: якщо вартість бензину в преміуммережах збільшилася до історичного максимуму, то дизельне пальне, навпаки, в середньому в операторів здешевшало до рівня початку квітня.

Така ситуація обумовлена динамікою європейських котирувань і профіцитним наповненням українського ринку. З початку цього року котирування бензину у Європі зросли на $190/т, або 6,72 грн/л. Водночас на українському ринку бензин марки А-95 здорожчав на 3,97 грн/л, не відігравши повною мірою збільшення вартості ресурсу в Європі.

Протилежна ситуація з дизелем. Протягом чотирьох місяців 2024 року європейські котирування ДП не мали сталої динаміки. За підсумками цього періоду вартість цього виду пального в Європі в середньому зросла на $33/т (1,3 грн/л). А ось на АЗК країни середня вартість дизелю за цей час збільшилася на 2,78 грн/л.

Бензин продовжує газувати

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 22 по 29 квітня середня роздрібна ціна на бензин марки А-95 збільшилася на 0,68 грн/л, до 55,39 грн/л, на А-95+ - на 0,81 грн/л, до 58,88 грн/л, на дизельне пальне - зменшилася на 0,29 грн/л, до 54,22 грн/л.

У маркетмейкерів А-95 зріс на 1 грн/л, в інших мережах - у середньому на 0,61 грн/л. Водночас дизельне пальне в першій групі здешевшало на 0,50 грн/л, у другій - на 0,14 грн/л.

Крім ОККО й WOG, на 1 грн/л став дорожчим бензин на Shell, BVS, «Автотранс», UPG, «Приват», «Маркет» і ZOG (див. табл.).

Важко повірити, але ціна пішла вгору навіть на «Авантажі» - плюс 0,50 грн/л, до 51,95 грн/л. Утім, цей цінник залишився найнижчим на ринку.

Рекордсменами зі зростання стали харківська U.GO й одеській «Катрал» - на 2 грн/л - до 53,90 грн/л і 55,99 грн/л відповідно. Характерно, що попри всі тенденції здорожчало у цих мережах і дизельне пальне - на 2 грн/л і 0,50 грн/л відповідно.

Щодо дизелю найбільш активним знову був «Приват», який скинув ціну не скрізь, але там, де зміни відбулися, вони були досить суттєвими - 0,30-1,5 грн/л. Зокрема верхньою межею пішли станції у західних регіонах.

Станом на 29 квітня, різниця між цінами на бензин у преміум- і дискаунтмережах збільшилася на 0,51 грн/л, до 7,35 грн/л, на дизельне пальне - зменшилася на 0,24 грн/л, до 7,93 грн/л.

Щодо спреду між роздробом і гуртом у світлих нафтопродуктах, то ситуація залишилася без змін. Якщо бензин продається з мінімальною маржею, то для дизелю спред наближається до рекордних значень.

Кому за 60: бензин у роздробі торкнувся нових позначок

 

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 22-го по 29 квітня 2024 р., грн/л

Мережі

А-95

А-95+

ДП

29.04.24

Зм.

29.04.24

Зм.

29.04.24

Зм.

SOCAR

60,99

1,00

61,99

1,00

59,99

0,00

ОККО

58,99

1,00

60,99

1,00

57,49

-0,50

WOG

58,99

1,00

60,99

1,00

57,49

-0,50

Shell

57,92

1,00

60,89

1,00

56,99

0,00

Neftek

56,99

0,50

58,99

0,00

55,99

0,00

KLO

56,79

0,80

57,79

0,80

56,69

0,00

BVS

55,99

1,00

57,99

1,00

54,99

0,00

Катрал

55,99

2,00

53,99

0,50

Автотранс

55,98

1,00

54,98

0,00

UPG

55,90

1,00

57,90

1,00

53,90

-0,20

Ovis

55,49

0,00

56,99

0,00

53,99

0,00

AMIC

55,36

0,21

57,19

0,65

55,00

-0,02

VST

54,90

0,50

52,40

0,00

Авіас

54,05

1,00

54,47

0,94

50,60

-0,22

Укрнафта

54,02

0,13

56,02

0,13

54,02

-0,88

VostokGaz

53,99

0,00

52,99

-1,00

Рур груп

53,99

0,00

54,49

0,00

Mango

53,96

0,39

53,69

-0,40

U.GO

53,90

2,00

53,90

2,00

Green Wave

53,90

0,00

53,90

-0,40

Олас

53,80

0,81

50,99

-0,51

Chipo

53,61

0,50

51,94

-0,47

Маркет

52,99

1,00

50,49

0,00

Кворум

52,98

0,00

51,98

-1,00

Prime

52,95

0,95

52,95

-0,70

RLS

52,90

0,50

54,50

0,00

51,80

0,00

Marshal

52,80

-0,10

55,90

0,00

51,80

-0,60

БРСМ-Нафта

52,66

0,49

50,83

-0,19

ZOG

52,50

1,00

54,50

1,00

54,00

0,00

Фактор

52,20

0,40

48,20

0,00

Авантаж 7

51,95

0,50

49,95

0,00

Укр-Петроль

51,80

0,00

53,00

0,00

Середня ціна в Україні

55,39

0,68

58,88

0,81

54,22

-0,29
За матеріалами: EnKorr
 

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