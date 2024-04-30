Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта слабо знижується, Brent на рівні $89,2 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок помірно опускаються вдень у понеділок.

Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:28 EET подешевшали на $0,31 (0,35%), до $89,19 за барель.

Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на 1 цент, до $83,84 за барель.

Обидві марки завершили минулий тиждень на максимумах із 16 квітня, повідомляє MarketWatch. За тиждень ціна Brent збільшилася на 2,5%, WTI - на 2%.

"Нафта сьогодні дешевшає на тлі нових надій на перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС, яке може призвести до скасування запланованого наступу Ізраїлю в провінції Рафах", - зазначив інвестиційний аналітик XM Раффі Бояджан.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден під час телефонної розмови з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньяху підтвердив прихильність Вашингтона безпеці Ізраїлю. Також лідери двох країн обговорили переговори Ізраїлю з ХАМАС щодо звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Гази.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6688
  0,0673
 0,17
EUR
 1
 42,4972
  0,0563
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4063  0,03 0,07 39,9633  0,02 0,05
EUR 42,2488  0,03 0,08 43,0083  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6900  0,10 0,25 39,7100  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес