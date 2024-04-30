Нафта слабо знижується, Brent на рівні $89,2 за барель

Ціни на нафту еталонних марок помірно опускаються вдень у понеділок.

Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:28 EET подешевшали на $0,31 (0,35%), до $89,19 за барель.

Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на 1 цент, до $83,84 за барель.

Обидві марки завершили минулий тиждень на максимумах із 16 квітня, повідомляє MarketWatch. За тиждень ціна Brent збільшилася на 2,5%, WTI - на 2%.

"Нафта сьогодні дешевшає на тлі нових надій на перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС, яке може призвести до скасування запланованого наступу Ізраїлю в провінції Рафах", - зазначив інвестиційний аналітик XM Раффі Бояджан.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден під час телефонної розмови з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньяху підтвердив прихильність Вашингтона безпеці Ізраїлю. Також лідери двох країн обговорили переговори Ізраїлю з ХАМАС щодо звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Гази.