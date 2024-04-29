Ціни на нафту впали на 1% на переговорах про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС; інфляція в США викликає занепокоєння

Ціни на нафту впали на початку азіатських торгів у понеділок, розгубивши п'ятничний прибуток, оскільки мирні переговори між Ізраїлем і ХАМАС в Каїрі послабили побоювання щодо розширення конфлікту на Близькому Сході, а дані по інфляції в США ще більше затьмарили перспективи зниження процентних ставок в найближчому майбутньому.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:49 EET подешевшали на 1 долар, або на 1,1%, до 88,50 долара за барель, перш ніж повернутися до 88,55 долара. Ф'ючерси на West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 84 центи, або на 1%, до 83,01 долара за барель.

Активізація посередницьких зусиль щодо припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом послабила геополітичну напруженість і сприяла слабкому відкриттю торгів у понеділок, сказав аналітик ринку ІГ Тоні Сікамор. Делегація Хамасу відвідає Каїр в понеділок для проведення мирних переговорів, повідомив Reuters представник Хамасу.

Міністр закордонних справ Ізраїлю заявив в суботу, що заплановане вторгнення в Рафах, де знаходиться більше мільйона переміщених палестинців, може бути відкладено в разі укладення угоди, яка передбачає звільнення ізраїльських заручників.

Представник Білого дому заявив, що Ізраїль погодився прислухатися до занепокоєння США щодо гуманітарних наслідків потенційного вторгнення.

Ринки також перебувають в очікуванні перегляду політики Федеральної резервної системи США 1 травня.

"Також певну роль відіграє нервозність перед засіданням Федерального комітету з відкритих ринків, яке відбудеться цього тижня, і яке, як очікується, буде більш яструбиним", - сказав Сикамор.

Згідно з даними, опублікованими в п'ятницю, інфляція в США в березні в річному вимірі зросла на 2,7%, що перевищує цільовий показник ФРС в 2%. Нижча інфляція збільшила б ймовірність зниження процентних ставок, що стимулювало б економічне зростання і попит на нафту.

"Стійка інфляція в США викликає занепокоєння щодо "higher-for-longer" процентних ставок", що призводить до зміцнення долара США і чинить тиск на ціни на сировинні товари, - зазначає незалежний ринковий аналітик Тіна Тенг.

Долар зміцнився на перспективі підвищення процентних ставок на довший термін. Сильніший долар робить нафту дорожчою для тих, хто тримає інші валюти.

Як показали офіційні дані в суботу, зростання промислового прибутку в Китаї сповільнилося в березні, що стало останньою ознакою слабкого внутрішнього попиту в другій за величиною економіці світу.

Сукупний прибуток промислових компаній Китаю зріс на 4,3% до 1,5 трильйона юанів (207,0 мільярда доларів США) в першому кварталі в порівнянні з попереднім роком, в порівнянні з ростом на 10,2% за перші два місяці.

Але ціни на нафту цього тижня можуть знову зрости, якщо дані про запаси в США і китайський індекс ділової активності PMI покажуть поліпшення, сказав Тенг.

У п'ятницю ціни на нафту марки Brent зросли на 49 центів, а WTI - на 28 центів на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні через події на Близькому Сході.

Ринок відкинув потенційні перебої в постачанні, пов'язані з ударами українських безпілотників по Ільському і Слов'янському нафтопереробним заводам в Краснодарському краї Росії в минулі вихідні. Слов'янський нафтопереробний завод був змушений призупинити деякі операції після атаки, повідомив один з керівників заводу.