Нафта слабо дорожчає, Brent біля $88,1 за барель

Ціни на нафту помірно піднімаються вдень у четвер після зниження за підсумками попередньої сесії, трейдери продовжують оцінювати дані про запаси в США.

Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:15 EET подорожчали на $0,12 (0,14%), до $88,14 за барель.

Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,11 (0,13%), до $82,92 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 0,5%, WTI - на 0,7%.

Як стало відомо в середу, комерційні запаси нафти в США минулого тижня впали на 6,368 млн барелів. Падіння стало максимальним із січня, причому скорочення запасів було зафіксовано вперше за п'ять тижнів. Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 1,6 млн барелів, за даними Trading Economics.

Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, за минулий тиждень скоротилися на 659 тис. барелів.

"Нафтовий ринок усе ще намагається знайти ціновий баланс за відсутності геополітичних новин і макроекономічних статданих", - зазначив засновник консалтингової компанії Oilytics Кешав Лohia.

