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«Оператор тилу» купив пальне для ЗСУ на 1,9 мільярда за низькими цінами
23:35 24.04.2024 |
Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони від початку квітня уклало низку угод з ПАТ "Укрнафта" на закупівлю пального загальною вартістю 1,85 мільярда гривень.
Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.
Середня ціна на бензин А-95-Євро в укладених контрактах складає 54 600 грн за тонну без ПДВ (на час воєнного стану на постачання товарів для військових ПДВ не нараховується).
В перерахунку на літри та з урахуванням ПДВ середня ціна на бензин А-95-Євро становила б 48,58 грн за літр, що нижче ринкових показників.
За даними галузевого видання Enkorr, оптові ціни бензину А-95 перебувають на рівні 50,19 грн/л, що на 3% дорожче ніж замовив ДОТ. А на заправках середня ціна по Україні становить близько 55 грн/л.
Середня ціна на дизельне паливо ДП-Л-Євро-5 склала 40 991 грн за тонну без ПДВ.
В перерахуванні на літри та з урахуванням ПДВ середня ціна на дизель становила б 41,01 грн/л. Оптові ціни зараз становлять 45,37 грн/л, що на 11% дорожче ніж в ДОТ.
За підрахунками видання "Наші гроші", після повернення незбройних закупівель для потреб ЗСУ у "Прозорро" весною 2023 року ціни на всіх закупівлях пального для Міноборони впали нижче гуртових на 10-20%.
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