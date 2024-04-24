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АНАЛІТИКА

Нафта пішла в мінус, Brent торгується близько $88 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до зниження вдень у середу.

У центрі уваги трейдерів залишається ситуація на Близькому Сході. Крім того, вони очікують даних про запаси енергоносіїв у США, які будуть оприлюднені міністерством енергетики о 17:30 EET.

Оцінки Американського інституту нафти (API), опубліковані напередодні ввечері, показали зниження запасів нафти в Штатах на тижні, що завершився 19 квітня, на 3,23 млн барелів. Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачав зростання на 1,8 млн барелів.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:41 EET становить $88,04 за барель, що на $0,38 (0,43%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на сорт WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,51 (0,61%), до $82,85 за барель.

Підтримку котируванням надає поліпшення перспектив попиту після виходу статданих про зниження ділової активності в США, які можуть стати додатковим стимулом для зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС), пише Trading Economics.

Водночас індекс DXY, що відображає вартість долара США щодо шести основних світових валют, підвищується на 0,2%, що знижує привабливість сировинних товарів, які котируються в американській валюті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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