Ціни на нафту зростають, оскільки на ринок впливає падіння запасів США та конфлікт на Близькому Сході

Ціни на нафту трохи виросли в середу після того, як галузеві дані показали несподіване падіння запасів нафти в США минулого тижня, що є позитивним знаком для попиту, хоча ринки також уважно стежили за бойовими діями на Близькому Сході.

Ф'ючерси на нафту Brent о 06:10 EET піднялися на 5 центів, або 0,06%, до 88,47 доларів за барель, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США піднялися на 8 центів, або 0,1%, до 83,44 доларів за барель.

Запаси сирої нафти в США впали на 3,237 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 19 квітня, повідомляють ринкові джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти. Навпаки, шість аналітиків, опитаних Reuters, очікували зростання на 800 000 барелів.

Трейдери чекатимуть офіційних даних США щодо запасів нафти та продуктів, які мають бути опубліковані о 16:30 EET, щоб підтвердити велике падіння.

Ділова активність у США сповільнилася в квітні до чотиримісячного мінімуму, а S&P Global у вівторок оголосила, що його оперативний зведений індекс PMI Output, який відстежує виробничий сектор і сфери послуг, впав цього місяця до 50,9 з 52,1 у березні.

«Це може допомогти переконати політиків у тому, що для підтримки економіки необхідні зниження ставок», - зазначають аналітики ANZ у замітці.

Зниження процентної ставки в США може сприяти економічному зростанню та, у свою чергу, попиту на нафту з боку найбільшого світового споживача палива.

Аналітики все ще були зосереджені на останніх подіях у конфлікі на Близькому Сході, хоча поки що вплив на поставки нафти залишається обмеженим.

«Останні звіти свідчать про те, що і Іран, і Ізраїль розглядають поточні операції один проти одного, як завершені, без подальших дій наразі», - йдеться в замітці аналітиків ING.

«США та Європа готуються до нових санкцій проти Ірану - хоча вони можуть не мати істотного впливу на постачання нафти в найближчій перспективі», - додали вони.

Ізраїль посилив удари по Газі у вівторок, став одним із найсильніших обстрілів за останні тижні.