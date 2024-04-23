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Нафта перейшла до помірного зниження, Brent торгується біля $86,7 за барель
14:42 23.04.2024 |
Ціни на нафту повернулися до зниження вдень у вівторок на тлі ослаблення напруженості на Близькому Сході.
Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:04 EETподешевшали на $0,28 (0,32%), до $86,72 за барель.
Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,35 (0,43%), до $81,55 за барель.
У понеділок Brent подешевшала на 0,3%, оновивши мінімум із 27 березня, а ціна WTI знизилася на 0,4% через зменшення побоювань щодо перебоїв у світовому постачанні пального, оскільки Іран не став відповідати на атаку Ізраїлю.
Деякі аналітики очікують швидкого зростання цін на нафту в міру наближення літнього сезону, коли попит на пальне досягає своїх піків.
"Імовірність того, що ціни на нафту перевищать $100 за барель, вкрай висока, - сказав голова відділу стратегії на енергетичних ринках у Carlyle Group Джефф Каррі в інтерв'ю Bloomberg Television. - Питання полягає в тому, як високо піднімуться котирування, перш ніж ОПЕК почне коригувати поставки. Спред між ф'ючерсами на нафту на різні місяці свідчить про те, що на ринку спостерігається дефіцит пропозиції".
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