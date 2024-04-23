Протягом минулого тижня динаміка здорожчання бензину в роздрібних мережах середнього і нижчого цінового діапазону збереглася

Динаміка середніх роздрібних цін на світлі нафтопродукти в Україні, грн/л

Цьому сприяли як кон'юнктура ринку, так і валютний курс, який за тиждень додав 0,45 грн. Своєю чергою для дизпального склалася радше протилежна ситуація, коли через просідання гуртового ринку було можливим не тільки втримувати ціни, а ще й знижувати.

Наприклад, мережа групи «Приват» продовжує «шокувати» ринок своїми цінами на дизельне пальне. Попри ринкові тренди, оператор найбільшої за кількістю станцій мережі вже другий тиждень поспіль знижує вартість дизелю. Цього тижня здешевшання було більш суттєвим, ніж тижнем раніше, і становило в середньому у мережі 2 грн/л. При тому, що в деяких регіонах ціни впали на 4 грн/л, як це було у Чернівецькій області. А, наприклад, на Львівщині цінник залишився незмінним.

Через питому вагу мережі у загальній структурі ринку середня вартість ДП в країні знизилася на 0,14 грн/л, до 54,50 грн/л. І це на тлі того, що конкуренти як мінімум не переглядали своїх цін, а як максимум - підвищували їх на 0,02-0,51 грн/л (див. табл.).

Зазначимо, що в результаті такого протесту відставання «Привату» від колишньої частинки - «Укрнафти» - для дизпального становило 4,06 грн/л. Тоді як для бензину залишилось у межах гривні (0,84 грн/л, якщо бути точним).

«Авантаж 7» - інший персонаж, який разом із «приватівцями» останнім часом дивує ринок і спостерігачів. Складається враження, що власники мережі зі ЗМІ дізналися про продаж бензину у своїй мережі нижче за собівартість і тому вирішили терміново припідійняти ціни. У будь-якому разі «бензиновий» цінник за тиждень додав 2 грн/л. Тож станом на 22 квітня бензин коштував 51,45 грн/л. Це не надто змінило ситуацію, оскільки при середній гуртовій ціні 50,24 грн/л, податковому навантаженні у цій мережі 1-1,5 грн/т й експлуатаційних витратах мінімум 2 грн/л позитивний фінансовий результат однакового не проглядається.

Загалом із 15 по 22 квітня середня вартість бензину марки А-95 зросла на 0,26 грн/л, до 54,71 грн/л.

Ціноутворення у преміум- і дискаунт-мережах минулого тижня призвело до зменшення відстані у цінах на бензин. На 22 квітня вона становила 6,84 грн/л (-1,35 грн/л), на дизель - 8,17 грн/л (майже не змінилася).

Крім того, мережі продовжують втрачати маржинальність на бензині: за тиждень спред між гуртовою й роздрібною ціною зменшився на 0,47 грн/л, до 4,47 грн/л. Водночас тішить ритейлерів маржа на дизелі, яка зросла за тиждень на 0,48 грн/л, до 8,96 грн/л.

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 15-го по 22 квітня 2024 р., грн/л