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Падіння цін на нафту сповільнилося, Brent торгується на рівні $86,8 за барель
14:48 22.04.2024 |
Ціни на нафту скоротили зниження вдень у понеділок, трейдери стежать за ситуацією на Близькому Сході та очікують новин про санкції проти Ірану.
Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:05 EET подешевшали на $0,48 (0,55%), до $86,81 за барель.
Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на 9 центів, до $83,05 за барель. Термін біржового обігу травневих контрактів на WTI закінчується із завершенням сесії в понеділок. Червневі ф'ючерси, що торгуються активніше, подешевшали під час торгів на $0,43 (0,52%), до $81,79 за барель.
За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 3,5%, на WTI - на 2,9%.
Побоювання з приводу ескалації на Близькому Сході дещо знизилися після того, як Іран заявив, що удар Ізраїлю по країні, здійснений у ніч на п'ятницю, не призвів до жертв або серйозного збитку.
Головнокомандувач іранської армії генерал-майор Абдолрахім Мусаві зазначив, що Тегеран не має наміру вдаватися до заходів у відповідь після ізраїльських запусків безпілотників по провінції Ісфахан.
Тим часом Палата представників США схвалила нові санкції щодо нафтового сектора Ірану. Санкційний пакет містить заходи щодо портів, суден і НПЗ, які беруть участь у транспортуванні або переробці іранської нафти в порушення американських обмежень. Крім того, він розширює вторинні санкції: тепер вони стосуватимуться всіх транзакцій між китайськими фінінститутами та іранськими банками, які перебувають під санкціями США, що стосуються купівлі нафти і нафтопродуктів, повідомляє агентство Bloomberg.
Цього тижня законопроект про санкції розгляне Сенат.
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