Ціни на нафту знижуються на тлі послаблення напруженості між Іраном та Ізраїлем

Ціни на нафту впали в понеділок, що було викликано відновленням уваги до фундаментальних ринкових факторів, оскільки Ізраїль та Іран знизили ризики ескалації військових дій на Близькому Сході після вочевидь незначного удару Ізраїлю по Ірану.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:15 EET подешевшали на 67 центів, або на 0,77%, до 86,62 доларів за барель. Ф'ючерсний контракт на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) на травень, термін дії якого закінчується в понеділок, подешевшав на 63 центи, або на 0,76%, до 82,51 долара за барель, в той час як більш активний червневий контракт впав на 64 центи до 81,58 долара за барель.

"Ціни на нафту марки Brent не змогли утримати свій початковий сплеск на тлі широких очікувань того, що геополітична напруженість між Ізраїлем та Іраном може спасти, враховуючи стриману відповідь Ірану", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег в IG.

"У зв'язку з цим ринки продовжують знижувати премію за геополітичний ризик, пов'язану з потенційними перебоями в поставках, що здається малоймовірним на даний момент", - додав він.

Обидва еталони підскочили більш ніж на 3 долари за барель на початку п'ятниці після того, як в іранському місті Ісфахан пролунали вибухи, які джерела назвали ізраїльською атакою, хоча зростання було обмежене після того, як Тегеран применшив значення цього інциденту і заявив, що не планує вживати заходів у відповідь.

"Вище, ніж очікувалося, зростання запасів нафти в США також не допомогло справі, оскільки короткостроковий рух цін, схоже, більше пов'язаний з пропозицією, ніж з попитом", - сказав Єп в інтерв'ю агентству Reuters.

Минулого тижня запаси нафти в США зросли на 2,7 мільйона барелів, згідно з даними Управління енергетичної інформації, що майже вдвічі перевищило очікування аналітиків, які прогнозували зростання на 1,4 мільйона барелів.

"Економічні побоювання знову стають ведмежим фактором на ринку нафти", а ціни "перебувають під тиском через значне збільшення запасів у США і яструбину позицію ФРС, яка призвела до сильного долара", - зазначила незалежний ринковий аналітик Тіна Тенг.

Президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі в п'ятницю став останнім банкіром, який сигналізував про більш тривалий графік зниження процентних ставок, оскільки прогрес в боротьбі з інфляцією "застопорився".

У суботу Палата представників Конгресу США ухвалила пакет допомоги Україні та Ізраїлю, що містить заходи, які дозволять федеральному уряду розширити санкції проти Ірану та його нафтовидобутку.

Але ринки проігнорували цю новину, оскільки вплив цих заходів, якщо вони будуть прийняті, залежатиме від того, як вони будуть інтерпретовані та реалізовані. Розгляд законопроекту в Сенаті розпочнеться у вівторок.

Наразі аналітики ANZ зазначають, що нестабільність на Близькому Сході триматиме нафтові ринки "у напрузі".

У суботу в результаті вибуху на іракській військовій базі загинув співробітник сил безпеки, до складу яких входять підтримувані Іраном угруповання. Командувач сил заявив, що це був напад, в той час як армія повідомила, що проводить розслідування.

Крім того, підтримуване Іраном ліванське угруповання "Хезболла" в неділю заявило, що збило ізраїльський безпілотник, який виконував бойову місію на півдні Лівану.

Ізраїльські сили і ліванське збройне угруповання "Хезболла" обмінюються вогнем вже більше шести місяців паралельно з війною в Газі, що викликає занепокоєння щодо подальшої ескалації.