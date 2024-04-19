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Скраплений газ продовжує дешевшати
16:28 19.04.2024 |
Польські постачальники теж змушені зменшувати ціни через низький попит з боку українських покупців і логістичні проблеми, що викликані блокуванням автомобільних КПП на кордоні. Цього тижня пропан-бутанова суміш на східних польських терміналах здешевшала на $30-49/т, до $616-660/т, на умовах FCA. З урахуванням транспорту до польсько-українського кордону вартість газу зменшилася на $16-26/т і становила $678-716/т. Польські трейдери зазначають, що продажі йдуть не дуже активно.
«Складається враження, що покупці вичікують, коли ціни впадуть ще більше, щоб придбати ресурс дешевше», - сказав менеджер польської компанії. «У Литві наразі є більш привабливі пропозиції, тож деякі наші клієнти їдуть за газом туди, а не до нас», - повідомив інший польський постачальник. Два польських трейдери повідомили enkorr, що змушені продавати газ нижче від собівартості. Але учасники ринку вважають, що деякі компанії можуть компенсувати свої збитки шляхом продажів російського газу на внутрішньому ринку, де зберігається позитивна маржинальність.
Вартість залізничних партій російського ПБТ на білорусько-польському кордоні 18 квітня оцінювалася на рівні $425-435/т, це на $2-7/т менше порівняно з минулим тижнем. Ціни на автомобільні партії російської суміші на східних польських терміналах не змінилися й становили 2 070-2 130 зл/т ($510-525/т).
Ціни на пропан у Польщі продовжують зменшуватися на тлі низького попиту. російський продукт протягом тижня здешевшав на 50 зл/т, до 2 400-2 470 зл/т ($592-609/т). Вартість американського пропану не змінилася й становить 2 940-2 980 зл/т ($740-750/т) на умовах FCA Малашевичі. Водночас ціни на продукт у Гданську протягом тижня зменшилися до $700-720/т.
Протягом тижня пропан у північно-західній Європі здешевшав на $4/т, до $505/т CIF ARA. Водночас котирування бутану обвалилися на $44/т, до $469/т CIF ARA на тлі зниження цін на нафту й достатніх обсягів пропозиції в регіоні.
Вартість залізничних партій російського ПБТ на білорусько-польському кордоні 18 квітня оцінювалася на рівні $425-435/т, це на $2-7/т менше порівняно з минулим тижнем. Ціни на автомобільні партії російської суміші на східних польських терміналах не змінилися й становили 2 070-2 130 зл/т ($510-525/т).
Ціни на пропан у Польщі продовжують зменшуватися на тлі низького попиту. російський продукт протягом тижня здешевшав на 50 зл/т, до 2 400-2 470 зл/т ($592-609/т). Вартість американського пропану не змінилася й становить 2 940-2 980 зл/т ($740-750/т) на умовах FCA Малашевичі. Водночас ціни на продукт у Гданську протягом тижня зменшилися до $700-720/т.
Протягом тижня пропан у північно-західній Європі здешевшав на $4/т, до $505/т CIF ARA. Водночас котирування бутану обвалилися на $44/т, до $469/т CIF ARA на тлі зниження цін на нафту й достатніх обсягів пропозиції в регіоні.
Ціни на ПБТ на балтійських терміналах з урахуванням вартості транспорту до польсько-українського кордону зменшилися на $17-55/т, до $639-706/т. Головним чинником здешевшання є зменшення цін на ресурс Мажейкяйського НПЗ. З початку місяця газ Orlen Lietuva здешевшав на $45/т, до $510/т FCA Юодекай.
Залізничні партії газу також продовжують дешевшати, хоча його вартість залишається більшою за автомобільний ресурс. Цього тижня ПБТ у вагонах пропонувався за $700-730/т на умовах DAP Ізов/Ягодин, це на $20-35/т менше порівняно з минулим тижнем.
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