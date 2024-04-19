Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зниження, Brent торгується близько $86,66 за барель

 

Ціни на нафту почали знижуватися вдень у п'ятницю, інвестори, як і раніше, стежать за розвитком ситуації на Близькому Сході.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:59 EET знизилася на $0,45 (0,52%), до $86,66 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,44 (0,53%), до $82,29 за барель.

Ізраїль атакував іранське місто Ісфахан із застосуванням безпілотників, їх було збито силами ППО Ірану, повідомляє Al Mayadeen із посиланням на представника Іранського космічного агентства. Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану менш ніж за тиждень після іранської атаки минулими вихідними.

Іранські ЗМІ вирішили не здіймати великого галасу з приводу атаки, що дещо заспокоїло ринки. Так, агентство Mehr процитувало чиновника військового відомства, який заявив, що Тегеран не відчуває необхідності відповідати на атаку.

"Ми, як і раніше, звертаємо увагу на підвищений ризик ескалації військових дій, - зазначили аналітики RBC Capital Markets. - Поставки нафти можуть опинитися під загрозою через розгортання конфлікту".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6037
  0,0586
 0,15
EUR
 1
 42,2789
  0,2227
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4537  0,11 0,28 39,9930  0,10 0,24
EUR 42,1926  0,09 0,20 42,9974  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7600  0,25 0,63 39,8100  0,26 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес