Нафта перейшла до зниження, Brent торгується близько $86,66 за барель

Ціни на нафту почали знижуватися вдень у п'ятницю, інвестори, як і раніше, стежать за розвитком ситуації на Близькому Сході.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:59 EET знизилася на $0,45 (0,52%), до $86,66 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,44 (0,53%), до $82,29 за барель.

Ізраїль атакував іранське місто Ісфахан із застосуванням безпілотників, їх було збито силами ППО Ірану, повідомляє Al Mayadeen із посиланням на представника Іранського космічного агентства. Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану менш ніж за тиждень після іранської атаки минулими вихідними.

Іранські ЗМІ вирішили не здіймати великого галасу з приводу атаки, що дещо заспокоїло ринки. Так, агентство Mehr процитувало чиновника військового відомства, який заявив, що Тегеран не відчуває необхідності відповідати на атаку.

"Ми, як і раніше, звертаємо увагу на підвищений ризик ескалації військових дій, - зазначили аналітики RBC Capital Markets. - Поставки нафти можуть опинитися під загрозою через розгортання конфлікту".