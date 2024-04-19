Ціни на нафту зросли на 3% на повідомленнях про удари Ізраїлю по Ірану

Ціни на нафту підскочили на 3 долари за барель у п'ятницю у відповідь на повідомлення про те, що ізраїльські ракети завдали удару по об'єкту в Ірані, що викликало побоювання, що постачання нафти з Близького Сходу може бути порушене.

Базові контракти підскочили більш ніж на 3 долари, а потім дещо знизились. Станом на 04:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на $2,63, або на 3%, до $89,74 за барель. Найактивніший американський контракт West Texas Intermediate піднявся на $2,56, або на 3,1%, до $84,66 за барель.

Американський телеканал ABC News повідомив, що ізраїльські ракети влучили по об'єкту в Ірані з посиланням на американського чиновника.

Іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що вибухи були чутні в аеропорту іранського міста Ісафахан, але їхня причина не була одразу відома. Кілька рейсів були перенаправлені через повітряний простір Ірану, повідомляє CNN.

"Якщо ці повідомлення виявляться правдою, побоювання щодо подальшої ескалації лише зростуть, так само як і занепокоєння, що ми потенційно наближаємося до ситуації, коли ризики постачання нафти призведуть до фактичних перебоїв у постачанні", - зазначив Уоррен Паттерсон, керівник відділу стратегії сировинних товарів в ING, у своїй записці.

За словами Паттерсона, ці повідомлення викликали занепокоєння тим, що Ізраїль відповів на ракетну атаку Ірану з використанням безпілотників минулих вихідних.

Минулих вихідних Іран запустив сотні безпілотників і ракет у відповідь на ймовірний ізраїльський удар по території свого посольства в Сирії. Більшість безпілотників і ракет були збиті ще до досягнення ізраїльської території, що призвело до мінімальних руйнувань і жертв.

Інвестори уважно стежили за реакцією Ізраїлю на атаки іранських безпілотників 13 квітня. Цього тижня премія за геополітичний ризик у цінах на нафту зменшилася на тлі сприйняття того, що будь-яка відповідь Ізраїлю на напад Ірану буде стримана міжнародним тиском.

Що стосується світового постачання сирої нафти, то Венесуела втратила ключову американську ліцензію, яка дозволяла члену ОПЕК експортувати нафту на світові ринки. США також оголосили про санкції проти Ірану, ще одного члена ОПЕК, націлені на його безпілотні літальні апарати після того, як ця країна завдала удару по Ізраїлю минулими вихідними.

Санкції проти Ірану, однак, не поширюються на його нафтову промисловість.