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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до падіння, Brent подешевшала до $86,5 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок падають четверту сесію поспіль на тлі зниження геополітичної напруженості і даних про зростання запасів у США.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:20 EET знизилася на $0,76 (0,87%), до $86,53 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,71 (0,86%), до $81,98 за барель.

Напередодні міністерство енергетики США повідомило, що запаси нафти в країні минулого тижня збільшилися на 2,74 млн барелів. Зростання фіксується четвертий тиждень поспіль, проте воно виявилося меншим, ніж прогнозували аналітики.

"Звіт Міненерго не був особливо песимістичним, але додайте до нього деяке зниження геополітичних ризиків, і це зможе пояснити скорочення цін", - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

Напруженість на Близькому Сході додає до котирувань нафти $5-10 за барель, написали аналітики Goldman Sachs, додавши, що за відсутності ескалації ця націнка може впасти.

Негативними факторами для ринку нафти також є побоювання, що Федрезерв утримуватиме ключову процентну ставку на високому рівні протягом тривалого часу; також свою роль відіграють слабкі макроекономічні дані з Китаю.

Тим часом влада США ухвалила рішення повернути санкції щодо Венесуели, що стосуються, зокрема, експорту нафти. Рестрикції набудуть чинності в четвер, при цьому протягом 45 днів діятиме перехідний період.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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