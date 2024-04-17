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АНАЛІТИКА

Нафта посилила зниження, Brent подешевшала до $89,4 за барель

 

Зниження цін на нафту прискорилося вдень у середу, інвестори очікують на дані про запаси палива в США і стежать за ситуацією на Близькому Сході.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:57 EET знизилася на $0,58 (0,64%), до $89,44 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $0,55 (0,64%), до $84,81 за барель.

"Відсутність чіткого напряму руху котирувань відображає значну невизначеність щодо можливої відповіді Ізраїлю на атаку Ірану на минулих вихідних", - написали аналітики ING.

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) уже ухвалили рішення, яким чином країна завдасть удару у відповідь проти Ірану і його сподвижників, але не визначили термінів, передає The Jerusalem Post із посиланням на джерела.

Тиск на котирування чинить незрозумілий прогноз зростання китайської економіки та побоювання, що процентні ставки в США залишатимуться на високому рівні довше, ніж очікувалося.

Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що запаси нафти в Штатах на тижні, що завершився 12 квітня, збільшилися на 4,09 млн барелів.

Офіційні дані міністерства енергетики будуть оприлюднені в середу о 17:30 мск. Опитані S&P Global Commodity Insights аналітики прогнозують, що вони вкажуть на зростання запасів нафти на 2,9 млн барелів, а також на скорочення резервів бензину на 900 тис. барелів і дистилятів - на 1,1 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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