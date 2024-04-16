Фінансові новини
- |
- 16.04.24
- |
- 17:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта перейшла до помірного зниження, Brent подешевшала до $89,9 за барель
15:40 16.04.2024 |
Ціни на нафту почали слабо знижуватися вдень у вівторок.
Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:22 EET знизилася на $0,21 (0,23%), до $89,89 за барель.
Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні на цей час на $0,22 (0,26%), до $85,19 за барель.
У понеділок Brent подешевшала на 0,4%, WTI - на 0,3%.
Трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході. Ізраїль не відреагував негайно на атаку Ірану, проте ізраїльський міністр оборони Йоав Галант заявив шефові Пентагону Ллойду Остіну, що країна не має вибору, окрім як відповісти на напад, повідомив портал Axios із посиланням на джерела.
"Найважливішим питанням є те, як відповість Ізраїль, - написали аналітики Commerzbank. - Якщо Ізраїль утримається від удару у відповідь, ситуація може заспокоїтися. В іншому разі можна очікувати подальших дій з боку Ірану, що запустить спіраль ескалації".
"Близький Схід десятиліттями є неспокійним регіоном, але цей факт впливає на ринки лише тоді, коли зростає ціна на нафту, - зазначив співзасновник DataTrek Research Ніколас Колас. - Це трапляється, коли поставки раптово скорочуються або коли ринок побоюється, що це станеться".
Водночас на котирування тиснуть очікування, що країни ОПЕК+ можуть у досить короткі терміни наростити видобуток на тлі зростання цін на нафту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Спікер Джонсон представив чотири законопроєкти, серед них один про допомогу Україні
|Норвегія надасть Україні «безпекові гарантії»
|Єврокомісія схвалила план реформ України на 50 млрд євро
|Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Середні ціни на СПГ у I кварталі знизилися - TotalEnergies
|МВФ прогнозує уповільнення зростання ВВП України у 2024 р. до 3,2% і його прискорення до 6,5% у 2025 р.
|Мінфін відмовляється від вирівнювання податкової спроможності громад у 2025 році на базі чисельності населення
|Зеленський підписав закон про посилення мобілізації
|Польські фермери припинили блокування пункту пропуску «Долгобичув-Угринів»
|Нафта перейшла до помірного зниження, Brent подешевшала до $89,9 за барель
Бізнес
|Влада Китаю вимагає від операторів зв'язку відмовитися від використання іноземних чипів - WSJ
|Google запускає платну версію Chrome
|До 2030 року ШІ споживатиме 25% електроенергії США — CEO ARM Рене Хаас
|Apple планує оновити всю лінійку Mac чипами M4, які будуть зосереджені на можливостях ШІ
|realme GT Neo 6 SE: OLED-дисплей із піковою яскравістю в 6000 ніт та чип Snapdragon 7+ Gen 3 за ціною $234
|Microsoft амбітно налаштована на успіх нового процесора Snapdragon X Elite
|X (Twitter) запускає авторизацію через ключ доступу по всьому світу. Але лише для iOS