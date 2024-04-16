Нафта перейшла до помірного зниження, Brent подешевшала до $89,9 за барель

Ціни на нафту почали слабо знижуватися вдень у вівторок.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:22 EET знизилася на $0,21 (0,23%), до $89,89 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні на цей час на $0,22 (0,26%), до $85,19 за барель.

У понеділок Brent подешевшала на 0,4%, WTI - на 0,3%.

Трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході. Ізраїль не відреагував негайно на атаку Ірану, проте ізраїльський міністр оборони Йоав Галант заявив шефові Пентагону Ллойду Остіну, що країна не має вибору, окрім як відповісти на напад, повідомив портал Axios із посиланням на джерела.

"Найважливішим питанням є те, як відповість Ізраїль, - написали аналітики Commerzbank. - Якщо Ізраїль утримається від удару у відповідь, ситуація може заспокоїтися. В іншому разі можна очікувати подальших дій з боку Ірану, що запустить спіраль ескалації".

"Близький Схід десятиліттями є неспокійним регіоном, але цей факт впливає на ринки лише тоді, коли зростає ціна на нафту, - зазначив співзасновник DataTrek Research Ніколас Колас. - Це трапляється, коли поставки раптово скорочуються або коли ринок побоюється, що це станеться".

Водночас на котирування тиснуть очікування, що країни ОПЕК+ можуть у досить короткі терміни наростити видобуток на тлі зростання цін на нафту.