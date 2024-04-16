У Намібії виявлено запаси нафти на близько 2,6 млрд барелів, але її видобуток ще не розпочинали

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) приглядається до можливого членства Намібії, яка до наступного десятиліття може стати четвертою в Африці за видобутком нафти. Про це з посиланнням на джерела пише Reuters.

Після втрати Анголи, яка вважається одним із найбільших виробників нафти та газу в Африці, первинною метою ОПЕК буде приєднання Намібії до її Хартії співпраці - групи, яка бере участь у довгостроковому діалозі про енергетичні ринки. Бразилія приєдналася до Хартії у січні.

Зрештою ОПЕК хотіла б, щоб Намібія стала повноправним членом організації, сказав М. Дж. Аюк, виконавчий голова Африканської енергетичної палати, яка, за його словами, брала участь у сприянні переговорам.

У Намібії виявлено запаси нафти на близько 2,6 млрд барелів, повідомив Reuters Пранав Джоші з енергетичної консалтингової компанії Rystad Energy.

Минулого року комісар з нафти Намібії Меггі Шино висловила інтерес щодо вступу до "сім'ї" ОПЕК. Однак у березні міністр Альвіндо повідомив Reuters, що членство в ОПЕК не розглядається.

"До нас ніхто не звертався з пропозицією приєднатися до ОПЕК. Члени ОПЕК - це країни-експортери нафти, а ми ще туди не прийшли [...] Це буде розглядатися лише після того, як ми розпочнемо видобуток", - сказав він.

Крім Total і Shell, такі компанії, як Chevron, Rhino Resources, Eco Atlantic Oil & Gas та Galp Energia ведуть у цій африканській країні геологічну розвідку задля оцінки запасів нафти.

Виходячи з відомих родовищ, Намібія розраховує досягти максимальної продуктивності 700 000 барелів на день до 2030 року.

Це менше, ніж видобуток в Анголі, що становить приблизно 1,1 млн барелів на добу, але цей показник у Намібії може збільшитися за подальшої успішної розвідки.

Ангола вийшла з ОПЕК у грудні 2023 року через нижчу, ніж очікувалося, стелю видобутку, отриманого від ОПЕК+, члени якої скорочують видобуток, щоб підтримати ціни. Ця країна була членом ОПЕК із 2007 року.

2020 року Ангола видобувала близько 1,32 млн барелів сирої нафти на день. Останнім часом видобуток сирої нафти в Анголі знижується через дозрівання нафтових родовищ.

Вихід Анголи скоротив членство в Організації країн-експортерів нафти до 12 країн. В останні роки групу з різних причин покинули Катар, Індонезія та Еквадор.

Торік у червні The Wall Street Journal повідомив, що одна з наймолодших нафтовидобувних країн у світі, Гаяна, відмовилася вступати до ОПЕК. В організації відповіли, що ОПЕК не запрошувала Гаяну стати членом альянсу, хоч і визнає значний потенціал країни на світовому нафтовому ринку.