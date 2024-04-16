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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають на тлі впевненого зростання Китаю та напруженості на Близькому Сході

 

Ціни на нафту зросли у вівторок, оскільки економіка Китаю зростала швидше, ніж очікувалося, в той час як посилення напруженості на Близькому Сході також тримало ринки в напрузі після того, як Ізраїль заявив, що відповість на ракетну атаку Ірану, здійснену на вихідних за допомогою безпілотників.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні зросли о 06:37 на 48 центів, або на 0,5%, до 90,58 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту з поставкою в травні виросли на 49 центів, або на 0,6%, до 85,90 долара за барель.

Ціни на нафту зросли на фоні впевненого економічного зростання в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти. Офіційний валовий внутрішній продукт зріс на 5,3% в першому кварталі в річному обчисленні, згідно з урядовими даними, що значно перевершило очікування аналітиків.

Хоча зростання розглядається як позитивний знак для політиків, які намагаються зміцнити довіру, низка інших показників, включаючи інвестиції в нерухомість, роздрібні продажі та промислове виробництво, свідчать про те, що попит залишається слабким перед обличчям затяжної кризи на ринку нерухомості.

Минулого тижня ціни на нафту злетіли до найвищих рівнів з жовтня, але впали в понеділок після того, як атаки Ірану, які його уряд назвав відплатою за повітряний удар по консульству в Дамаску, завдали лише незначної шкоди.

"Реакція Ізраїлю визначить, чи закінчиться ескалація, чи продовжиться. Конфлікт все ще може бути стриманий Ізраїлем, Іраном та його маріонетками, з можливим залученням США", - зазначають аналітики ANZ Research у своїй записці у вівторок.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в понеділок вдруге за менш ніж 24 години скликав свій військовий кабінет, щоб зважити, як реагувати на першу в історії пряму атаку Ірану на Ізраїль.

Іран видобуває понад 3 мільйони барелів сирої нафти на день, будучи одним з найбільших виробників в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).
За матеріалами: investing.com
 

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