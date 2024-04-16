Минулий тиждень ознаменувався збільшенням цін на пальне у преміум-мережах, які додали 0,50-1 грн/л

За ними потягнулася переважна більшість колег-конкурентів. Здавалося б, прийнято одностайно, та й кон'юнктура ринку й валютного курсу не залишає шансів. Але знайшлися й ті, хто зміг учергове кинути виклик реальності й знову здивувати. Прецеденти продажу пального за собівартістю, а то й нижче вже трапляються не тільки у гурті, а вже й у роздробі.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня вартість бензину марки А-95 зросла за тиждень на 0,30 грн/л - до 54,44 грн/л, А-95+ - на 0,37 грн/л, до 57,87 грн/л, дизельного пального - на 0,19 грн/л, до 54,64 грн/л.

Динаміка роздрібних цін на пальне в Україні, грн/л

Порушили цілісну картинку зростаючого ринку мережі «Привату» й «Авантаж 7».

І якщо перший знизив ціни на бензин на 0,50 грн/л чомусь тільки в Чернігівській області, то дизель в середньому по мережі здешевшав на помітні 0,81 грн/л відповідно. А от діапазон становив 0,35-1,50 грн/л..

На відміну від «Привату», який хоча і впав, але не вийшов за межі середніх ринкових цін, поведінка «Авантажу» залишається вкрай загадковою. Мережа знизила ціну на бензин на 0,50 грн/л - до 49,45 грн/л, і таким чином вона стала нижчою за середню гуртову на ринку, яка на 15 квітня становить 49,50 грн/л. Зрозуміло, що є гуртова маржа, але є набагато більші експлуатаційні витрати (мінімум 2 грн/л) й податкове навантаження (нехай воно в «Авантажу» й мінімальне). Як вони це роблять, залишається таємницею, як й у разі з безліччю імпортерів, які також продають дизель на півдні нижче від собівартості.

Підвищення у преміум-мережах й одночасне здешевшання у «Авантажу» призвело до збільшення розриву між найбільшими і найменшими цінами на пальне. Станом на 15 квітня для бензину це було 8,20 грн/л, для ДП - 7,59 грн/л.

Серед оптимістичних новин - покращення у реалізації, про що розповіли в окремих мережах.

«З потеплінням стало помітно більше клієнтів. Якщо порівнювати середньодобову реалізацію квітня з березнем, то приріст трохи більший за 10%», - зазначили в одній із мереж, яка працює у західних і центральних областях.

В інших мережах розповіли, що щотижневий приріст становить 1-2%.

Крім того, зростають проливи і в областях, в яких є перебої зі світлом. Але на ціни це суттєво не впливає. Наприклад, у Харківській області середня вартість бензину зросла на 0,22 грн/л, до 54,50 грн/л, коли середнє зростання по країні становить 0,30 грн/л, для ДП - на 0,12 грн/л при середньому 0,19 грн/л. Також нагадаємо, що «Укрнафта» оголосила про спеціальні ціни у Харківській області - мінус 3 грн/л від рівня на решті станцій мережі в країні.

Якщо ж ігнорувати наявність такої аномалії як «Авантаж», то спред між гуртовими й роздрібними цінами на бензин нижчий за 5 грн/л. «Годувальником» ритейлерів наразі є дизель - 8,50 грн/л.

Роздрібні ціни на пальне у провідних мережах з 8-го по 15 квітня 2024 р., грн/л