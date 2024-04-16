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Минулий тиждень ознаменувався збільшенням цін на пальне у преміум-мережах, які додали 0,50-1 грн/л
23:46 15.04.2024 |
За ними потягнулася переважна більшість колег-конкурентів. Здавалося б, прийнято одностайно, та й кон'юнктура ринку й валютного курсу не залишає шансів. Але знайшлися й ті, хто зміг учергове кинути виклик реальності й знову здивувати. Прецеденти продажу пального за собівартістю, а то й нижче вже трапляються не тільки у гурті, а вже й у роздробі.
Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня вартість бензину марки А-95 зросла за тиждень на 0,30 грн/л - до 54,44 грн/л, А-95+ - на 0,37 грн/л, до 57,87 грн/л, дизельного пального - на 0,19 грн/л, до 54,64 грн/л.
Порушили цілісну картинку зростаючого ринку мережі «Привату» й «Авантаж 7».
І якщо перший знизив ціни на бензин на 0,50 грн/л чомусь тільки в Чернігівській області, то дизель в середньому по мережі здешевшав на помітні 0,81 грн/л відповідно. А от діапазон становив 0,35-1,50 грн/л..
На відміну від «Привату», який хоча і впав, але не вийшов за межі середніх ринкових цін, поведінка «Авантажу» залишається вкрай загадковою. Мережа знизила ціну на бензин на 0,50 грн/л - до 49,45 грн/л, і таким чином вона стала нижчою за середню гуртову на ринку, яка на 15 квітня становить 49,50 грн/л. Зрозуміло, що є гуртова маржа, але є набагато більші експлуатаційні витрати (мінімум 2 грн/л) й податкове навантаження (нехай воно в «Авантажу» й мінімальне). Як вони це роблять, залишається таємницею, як й у разі з безліччю імпортерів, які також продають дизель на півдні нижче від собівартості.
Підвищення у преміум-мережах й одночасне здешевшання у «Авантажу» призвело до збільшення розриву між найбільшими і найменшими цінами на пальне. Станом на 15 квітня для бензину це було 8,20 грн/л, для ДП - 7,59 грн/л.
Серед оптимістичних новин - покращення у реалізації, про що розповіли в окремих мережах.
«З потеплінням стало помітно більше клієнтів. Якщо порівнювати середньодобову реалізацію квітня з березнем, то приріст трохи більший за 10%», - зазначили в одній із мереж, яка працює у західних і центральних областях.
В інших мережах розповіли, що щотижневий приріст становить 1-2%.
Крім того, зростають проливи і в областях, в яких є перебої зі світлом. Але на ціни це суттєво не впливає. Наприклад, у Харківській області середня вартість бензину зросла на 0,22 грн/л, до 54,50 грн/л, коли середнє зростання по країні становить 0,30 грн/л, для ДП - на 0,12 грн/л при середньому 0,19 грн/л. Також нагадаємо, що «Укрнафта» оголосила про спеціальні ціни у Харківській області - мінус 3 грн/л від рівня на решті станцій мережі в країні.
Якщо ж ігнорувати наявність такої аномалії як «Авантаж», то спред між гуртовими й роздрібними цінами на бензин нижчий за 5 грн/л. «Годувальником» ритейлерів наразі є дизель - 8,50 грн/л.
Роздрібні ціни на пальне у провідних мережах з 8-го по 15 квітня 2024 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
15.04.24
|
Зм.
|
15.04.24
|
Зм.
|
15.04.24
|
Зм.
|
SOCAR
|
59,99
|
1,00
|
60,99
|
1,00
|
59,99
|
1,00
|
ОККО
|
57,99
|
0,50
|
59,99
|
0,50
|
57,99
|
0,50
|
WOG
|
57,99
|
0,50
|
59,99
|
0,50
|
57,99
|
0,50
|
Shell
|
56,92
|
0,50
|
59,89
|
0,40
|
56,99
|
0,50
|
Neftek
|
56,49
|
0,50
|
58,99
|
0,50
|
55,99
|
0,00
|
KLO
|
55,99
|
1,00
|
56,99
|
0,20
|
56,69
|
0,30
|
BVS
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Автотранс
|
54,98
|
0,00
|
|
|
54,98
|
0,00
|
AMIC
|
54,79
|
0,37
|
56,37
|
0,40
|
54,84
|
0,29
|
UPG
|
54,40
|
0,50
|
56,40
|
0,50
|
53,80
|
0,50
|
Рур груп
|
53,99
|
0,50
|
|
|
54,49
|
0,00
|
Ovis
|
53,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
53,49
|
0,00
|
Катрал
|
53,99
|
0,40
|
|
|
53,49
|
0,90
|
Mango
|
53,57
|
0,54
|
|
|
54,09
|
0,86
|
VostokGaz
|
53,49
|
0,50
|
|
|
53,49
|
0,00
|
VST
|
53,40
|
0,50
|
|
|
52,20
|
0,50
|
Green Wave
|
53,40
|
0,00
|
|
|
53,80
|
0,00
|
Укрнафта
|
53,40
|
0,00
|
55,40
|
0,00
|
54,40
|
0,00
|
Авіас
|
52,91
|
-0,02
|
53,45
|
0,00
|
52,82
|
-0,81
|
Marshal
|
52,90
|
0,50
|
55,90
|
0,50
|
52,40
|
0,00
|
Chipo
|
52,57
|
0,39
|
|
|
52,44
|
0,39
|
Кворум
|
52,48
|
0,00
|
|
|
52,98
|
0,00
|
RLS
|
52,20
|
0,00
|
54,50
|
0,00
|
51,80
|
0,00
|
Prime
|
52,00
|
0,00
|
|
|
53,65
|
0,00
|
Олас
|
51,99
|
0,00
|
|
|
50,99
|
0,00
|
U.GO
|
51,90
|
0,00
|
|
|
51,90
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
51,80
|
0,00
|
|
|
53,00
|
0,00
|
ZOG
|
51,50
|
0,50
|
53,50
|
0,50
|
54,00
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
51,47
|
0,23
|
|
|
51,00
|
0,15
|
Маркет
|
50,99
|
1,00
|
|
|
50,49
|
0,50
|
Фактор
|
50,50
|
0,20
|
|
|
48,20
|
0,20
|
Авантаж 7
|
49,45
|
-0,50
|
|
|
49,95
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
54,44
|
0,30
|
57,87
|
0,37
|
54,64
|
0,19
|
|
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