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АНАЛІТИКА

Минулий тиждень ознаменувався збільшенням цін на пальне у преміум-мережах, які додали 0,50-1 грн/л

 

За ними потягнулася переважна більшість колег-конкурентів. Здавалося б, прийнято одностайно, та й кон'юнктура ринку й валютного курсу не залишає шансів. Але знайшлися й ті, хто зміг учергове кинути виклик реальності й знову здивувати. Прецеденти продажу пального за собівартістю, а то й нижче вже трапляються не тільки у гурті, а вже й у роздробі.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня вартість бензину марки А-95 зросла за тиждень на 0,30 грн/л - до 54,44 грн/л, А-95+ - на 0,37 грн/л, до 57,87 грн/л, дизельного пального - на 0,19 грн/л, до 54,64 грн/л.

Минулий тиждень ознаменувався збільшенням цін на пальне у преміум-мережах, які додали 0,50-1 грн/л

 Динаміка роздрібних цін на пальне в Україні, грн/л

Порушили цілісну картинку зростаючого ринку мережі «Привату» й «Авантаж 7».

І якщо перший знизив ціни на бензин на 0,50 грн/л чомусь тільки в Чернігівській області, то дизель в середньому по мережі здешевшав на помітні 0,81 грн/л відповідно. А от діапазон становив 0,35-1,50 грн/л..

На відміну від «Привату», який хоча і впав, але не вийшов за межі середніх ринкових цін, поведінка «Авантажу» залишається вкрай загадковою. Мережа знизила ціну на бензин на 0,50 грн/л - до 49,45 грн/л, і таким чином вона стала нижчою за середню гуртову на ринку, яка на 15 квітня становить 49,50 грн/л. Зрозуміло, що є гуртова маржа, але є набагато більші експлуатаційні витрати (мінімум 2 грн/л) й податкове навантаження (нехай воно в «Авантажу» й мінімальне). Як вони це роблять, залишається таємницею, як й у разі з безліччю імпортерів, які також продають дизель на півдні нижче від собівартості.

Підвищення у преміум-мережах й одночасне здешевшання у «Авантажу» призвело до збільшення розриву між найбільшими і найменшими цінами на пальне. Станом на 15 квітня для бензину це було 8,20 грн/л, для ДП - 7,59 грн/л.

Серед оптимістичних новин - покращення у реалізації, про що розповіли в окремих мережах.

«З потеплінням стало помітно більше клієнтів. Якщо порівнювати середньодобову реалізацію квітня з березнем, то приріст трохи більший за 10%», - зазначили в одній із мереж, яка працює у західних і центральних областях.

В інших мережах розповіли, що щотижневий приріст становить 1-2%.

Крім того, зростають проливи і в областях, в яких є перебої зі світлом. Але на ціни це суттєво не впливає. Наприклад, у Харківській області середня вартість бензину зросла на 0,22 грн/л, до 54,50 грн/л, коли середнє зростання по країні становить 0,30 грн/л, для ДП - на 0,12 грн/л при середньому 0,19 грн/л. Також нагадаємо, що «Укрнафта» оголосила про спеціальні ціни у Харківській області - мінус 3 грн/л від рівня на решті станцій мережі в країні.

Минулий тиждень ознаменувався збільшенням цін на пальне у преміум-мережах, які додали 0,50-1 грн/л

 

Якщо ж ігнорувати наявність такої аномалії як «Авантаж», то спред між гуртовими й роздрібними цінами на бензин нижчий за 5 грн/л. «Годувальником» ритейлерів наразі є дизель - 8,50 грн/л.

Минулий тиждень ознаменувався збільшенням цін на пальне у преміум-мережах, які додали 0,50-1 грн/л

 

Роздрібні ціни на пальне у провідних мережах з 8-го по 15 квітня 2024 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

15.04.24

Зм.

15.04.24

Зм.

15.04.24

Зм.

SOCAR

59,99

1,00

60,99

1,00

59,99

1,00

ОККО

57,99

0,50

59,99

0,50

57,99

0,50

WOG

57,99

0,50

59,99

0,50

57,99

0,50

Shell

56,92

0,50

59,89

0,40

56,99

0,50

Neftek

56,49

0,50

58,99

0,50

55,99

0,00

KLO

55,99

1,00

56,99

0,20

56,69

0,30

BVS

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

Автотранс

54,98

0,00

54,98

0,00

AMIC

54,79

0,37

56,37

0,40

54,84

0,29

UPG

54,40

0,50

56,40

0,50

53,80

0,50

Рур груп

53,99

0,50

54,49

0,00

Ovis

53,99

0,00

55,99

0,00

53,49

0,00

Катрал

53,99

0,40

53,49

0,90

Mango

53,57

0,54

54,09

0,86

VostokGaz

53,49

0,50

53,49

0,00

VST

53,40

0,50

52,20

0,50

Green Wave

53,40

0,00

53,80

0,00

Укрнафта

53,40

0,00

55,40

0,00

54,40

0,00

Авіас

52,91

-0,02

53,45

0,00

52,82

-0,81

Marshal

52,90

0,50

55,90

0,50

52,40

0,00

Chipo

52,57

0,39

52,44

0,39

Кворум

52,48

0,00

52,98

0,00

RLS

52,20

0,00

54,50

0,00

51,80

0,00

Prime

52,00

0,00

53,65

0,00

Олас

51,99

0,00

50,99

0,00

U.GO

51,90

0,00

51,90

0,00

Укр-Петроль

51,80

0,00

53,00

0,00

ZOG

51,50

0,50

53,50

0,50

54,00

0,50

БРСМ-Нафта

51,47

0,23

51,00

0,15

Маркет

50,99

1,00

50,49

0,50

Фактор

50,50

0,20

48,20

0,20

Авантаж 7

49,45

-0,50

49,95

0,00

Середня ціна в Україні

54,44

0,30

57,87

0,37

54,64

0,19
За матеріалами: EnKorr
 

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EUR -  - - -  - -

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