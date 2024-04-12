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Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $90,8 за барель
15:50 12.04.2024 |
Підйом цін на нафту прискорився вдень у п'ятницю на тлі зростання геополітичних ризиків.
Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:36 EET підвищилася на $1,07 (1,19%), до $90,81 за барель.
Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли до цього часу на $1,14 (1,34%), до $86,16 за барель.
Напередодні Brent подешевшала на 0,8%, WTI - на 1,4%.
Газета The Wall Street Journal повідомила в четвер із посиланням на поінформовані джерела, що Іран може атакувати урядові та військові цілі на території Ізраїлю в найближчі 24-48 годин.
"Пряма конфронтація між Ізраїлем та Іраном означатиме суттєву ескалацію близькосхідного конфлікту і призведе до значного зростання цін на нафту", - зазначили аналітики Commerzbank.
Тим часом Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у п'ятницю знизило прогноз попиту на нафту в 2024 році на 130 тис. барелів на добу, до 102 млн б/д, через слабкі показники споживання в першому кварталі, а також побоювання, що високі ціни на нафту підірвуть попит.
За оцінкою МЕА, в першому кварталі світовий попит на нафту зріс на 1,6 млн б/д, мінімальними темпами за рік.
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