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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $90,8 за барель

 

Підйом цін на нафту прискорився вдень у п'ятницю на тлі зростання геополітичних ризиків.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:36 EET підвищилася на $1,07 (1,19%), до $90,81 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли до цього часу на $1,14 (1,34%), до $86,16 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 0,8%, WTI - на 1,4%.

Газета The Wall Street Journal повідомила в четвер із посиланням на поінформовані джерела, що Іран може атакувати урядові та військові цілі на території Ізраїлю в найближчі 24-48 годин.

"Пряма конфронтація між Ізраїлем та Іраном означатиме суттєву ескалацію близькосхідного конфлікту і призведе до значного зростання цін на нафту", - зазначили аналітики Commerzbank.

Тим часом Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у п'ятницю знизило прогноз попиту на нафту в 2024 році на 130 тис. барелів на добу, до 102 млн б/д, через слабкі показники споживання в першому кварталі, а також побоювання, що високі ціни на нафту підірвуть попит.

За оцінкою МЕА, в першому кварталі світовий попит на нафту зріс на 1,6 млн б/д, мінімальними темпами за рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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