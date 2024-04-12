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Нафта відновлюється на тлі збереження напруженості на Близькому Сході, але налаштована на щотижневі втрати
08:27 12.04.2024 |
Ціни на нафту зросли в п'ятницю, оскільки посилення напруженості на Близькому Сході підвищило ризик перебоїв з поставками з нафтовидобувного регіону, хоча ціни налаштовані на щотижневі втрати на тлі очікувань меншої кількості знижень процентних ставок в США цього року.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:20 EET зросли на 51 цент, або на 0,57%, до 90,25 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 61 цент, або на 0,72%, до 85,63 долара.
Зростання перекрило деякі втрати попередньої сесії, на якій переважали побоювання з приводу тривкої інфляції в США, що розвіяло надії на зниження процентних ставок вже в червні.
Підозрювані ізраїльські військові літаки бомбардували посольство Ірану в Дамаску, за що Іран пообіцяв помститися, посилюючи напруженість в регіоні, і без того напруженому війною в секторі Газа.
Ізраїль не взяв на себе відповідальність, але верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив у середу, що Ізраїль "має бути покараний, і він буде покараний" за цей напад.
США очікують нападу Ірану на Ізраїль, але такого, який не буде достатньо великим, щоб втягнути Вашингтон у війну, за словами американського чиновника. Іранські джерела повідомили, що Тегеран дав сигнал про відповідь, спрямовану на уникнення серйозної ескалації.
Ізраїль продовжує війну в Газі, але також готується до сценаріїв в інших регіонах, заявив у четвер прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.
"Геополітичні ризики залишаються високими", - йдеться в аналітичній записці ANZ Research, додаючи, що ціни на нафту підскочили майже на 19%, чому також сприяло поліпшення економічних умов і скорочення поставок з боку Організації країн-експортерів нафти і їхніх союзників, які разом називаються ОПЕК+.
В Європі, де ринок праці почав пом'якшуватися, а зростання стагнує, центральні банки залишили облікову ставку без змін у четвер, але дали зрозуміти, що вони залишаються на шляху до зниження ставок вже в червні.
"Рішення Європейського центрального банку залишити облікову ставку без змін ... було очікуваним, але супровідні заяви відкривають двері для короткострокового пом'якшення монетарної політики", - йдеться в аналітичній записці S&P Global Market Intelligence.
Однак у США представники Федеральної резервної системи в четвер дали зрозуміти, що не варто поспішати зі зниженням процентних ставок, оскільки стійка інфляція в США викликає занепокоєння.
Аналітики ING заявили, що очікують відкату нафтового ралі, якщо не буде подальшої ескалації на Близькому Сході або перебоїв з поставками, додавши, що останній щомісячний ринковий звіт ОПЕК також відповідає очікуванням.
"Ми зберігаємо наш прогноз щодо середньої ціни нафти марки Brent на рівні 87 доларів за барель у другому кварталі цього року", - додали аналітики ING.
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