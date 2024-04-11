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АНАЛІТИКА

ОПЕК зберегла прогноз зростання попиту на нафту 2024 року на рівні 2,2 млн б/д

 

Організація країн експортерів нафти (ОПЕК) зберегла прогноз зростання світового попиту на нафту 2024 року на рівні 2,2 млн барелів на добу (б/д), до 104,46 млн б/д. Про це йдеться у квітневому звіті організації.

ОПЕК зберегла свої очікування і в прогнозі зростання попиту на нафту 2025 року. Як зазначено у звіті, світовий попит збільшиться на 1,85 млн б/д до рівня 2024 року, до 106,3 млн б/д. Торік світовий попит на нафту становив 102,21 млн б/д.

У матеріалі організації зазначено, що видобуток нафти країнами ОПЕК у березні майже не змінився стосовно лютого і становив 26,6 млн б/д. За підсумками 2023 року країни ОПЕК у середньому виробляли 27,01 млн б/д проти 27,73 б/д у попередньому році.

росія за підсумками 2023 виробляла 10,93 млн б/д. Як очікує ОПЕК, 2024 року країна скоротить виробництво нафти на 0,2 млн б/д, до 10,75 млн б/д. 2025 року цей показник, за прогнозом організації, зросте до 10,88 млн б/д.
За матеріалами: EnKorr
 

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