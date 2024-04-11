Фінансові новини
- |
- 11.04.24
- |
- 18:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ОПЕК зберегла прогноз зростання попиту на нафту 2024 року на рівні 2,2 млн б/д
17:29 11.04.2024 |
Організація країн експортерів нафти (ОПЕК) зберегла прогноз зростання світового попиту на нафту 2024 року на рівні 2,2 млн барелів на добу (б/д), до 104,46 млн б/д. Про це йдеться у квітневому звіті організації.
ОПЕК зберегла свої очікування і в прогнозі зростання попиту на нафту 2025 року. Як зазначено у звіті, світовий попит збільшиться на 1,85 млн б/д до рівня 2024 року, до 106,3 млн б/д. Торік світовий попит на нафту становив 102,21 млн б/д.
У матеріалі організації зазначено, що видобуток нафти країнами ОПЕК у березні майже не змінився стосовно лютого і становив 26,6 млн б/д. За підсумками 2023 року країни ОПЕК у середньому виробляли 27,01 млн б/д проти 27,73 б/д у попередньому році.
росія за підсумками 2023 виробляла 10,93 млн б/д. Як очікує ОПЕК, 2024 року країна скоротить виробництво нафти на 0,2 млн б/д, до 10,75 млн б/д. 2025 року цей показник, за прогнозом організації, зросте до 10,88 млн б/д.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна підписала безпекову угоду з Латвією
|Трипільська ТЕС зруйнована: що це означає для енергетики і чи відключатимуть світло
|Верховна Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому
|Ударами РФ у ніч на четвер повністю зруйновано Трипільську ТЕС - голова наглядової ради «Центренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Молдова на саміті у Вільнюсі представила 3 проєкти енергоз'єднання з Україною та Румунією
|ОПЕК зберегла прогноз зростання попиту на нафту 2024 року на рівні 2,2 млн б/д
|Росіяни нанесли удар керованими авіабомбами по ТЕЦ у Сумах
|НКРЕКП з 1 травня має намір скасувати price caps на РДН і ВДР
|Китай почав відмовлятися від української кукурудзи, – Bloomberg
|Угорщина хоче запровадити нові обмеження на імпорт продукції з України
Бізнес
|Nissan представив новий кросовер Kicks
|США заборонять своїм громадянам використовувати софт російської Kaspersky Lab – CNN
|Чат-бот Grok Ілона Маска поширює фальшиві новини про сонячне затемнення на основі жартів в X
|Kia представила новий седан K4
|Творець ChatGPT Сем Альтман став мільярдером — але не завдяки OpenAI
|Apple погодилася виконати умови антимонопольного регулятора ЄС
|Hyundai презентував оновлений Tucson