Ринок LPG: профіцит газу тисне на ціни

Вартість скрапленого газу в гурті продовжує знижуватись і на 10 квітня в середньому становить 41 590 грн/т, що на 650 грн/т менше, ніж тижнем раніше. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На аукціоні Української енергетичної біржі 10 квітня середньозважена ціна на газ знизилася порівняно з минулими торгами на 802 грн/т, до 41 095 грн/т. На відміну від останніх аукціонів, коли торги розпочиналися через кілька годин після відкриття і тривали до кінця робочого дня, сьогоднішній аукціон пройшов жваво. Виробникам за півтори години вдалося реалізувати майже весь виставлений обсяг газу: 5,1 тис. т. Вартість LPG «Укрнафти» варіювалась у діапазоні 40 746-41 700 грн/т, «Укргазвидобування» - 41 000-41 535 грн/т.

На аукціоні приватних виробників 9 квітня ціна на газ становила 38 600-41 160 грн/т.

На вартість ресурсу в країні продовжують тиснути значні його обсяги на ринку. «З кожним днем їх усе більше (пропозицій - ek). За тиждень нам, напевно, запропонували газу сумарно 5 тис. т», - розповіли в одній із великих паливних компаній.

Після додаткового аукціону, який проводила «Укрнафта» 5 квітня, де вартість газу на деякі лоти опускалась до 40 000 грн/т, сьогоднішні ціни для учасників торгів були очікуваними.

«Сьогодні аукціон був досить активним через непогану ціну, яка нижче за імпортний паритет європейського ресурсу для центральних і східних регіонів країни», - зазначив один із трейдерів.

«Вартість імпортного газу залежно від походження, транспорту й форми власності транспортного засобу (свій чи найманий) може відрізнятися на 2 000 грн/т і вище. 41 000 грн/т - це ціна, близька до вартості дешевого ресурсу з Польщі й Прибалтики для регіонів, які купують аукціонний ресурс», - розповів співрозмовник з паливного ринку.

Зазначимо, що минулого тижня зросли обсяги постачання дешевого газу з Польщі й країн Балтії. Імпортери поновили закупівлю пропану у польській компанії Barter, яка підозрюється в постачанні в Україну російського газу. «Barter на початку не мав усіх необхідних документів для розмитнення ресурсу в Україні, але зараз вони мають весь пакет», - зазначив один із трейдерів з центрального регіону.

Нагадаємо, 12 квітня Енергомитниця розпочала поглиблену перевірку LPG з сертифікатом EUR.1, який надходить через західний кордон, після чого відвантаження газу з терміналів компаній Barter і BaltykGaz припинилися.

Крім того, на ринок продовжує надходити підозріло дешевий газ з Угорщини. Так, компанія «БРСМ-Нафта» минулого тижня знову відвантажила залізницею близько 0,28 тис. т газу з MOL за ціною $531/т. Зі слів операторів, дешевизну угорського ресурсу зумовлено захмарним вмістом сірки. «Цей газ потребує додаткового очищення, однак ми точно знаємо, що більша його частина без обробки потрапляє на ринок. Після минулих партій на ринку почали з'являтися фотографії зіпсованих деталей газового обладнання, це наслідки заправки газом з великою кількістю сірки», - розповіли на ринку.

Як вважають у паливних компаніях, ціни на газ збережуть нисхідну динаміку. «Зараз на дунайські базиси очікується надходження значних обсягів ресурсу, які не тільки вплинуть на вартість газу на півдні, а й на ціни в Києві й прилеглих областях», - зазначив Владислав Скирський з «Мартін Трейду».