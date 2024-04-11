Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта почала дешевшати, Brent біля $90,1 за барель

 

Ціни на нафту почали помірно знижуватися вдень у четвер після активного зростання напередодні.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:23 EET знизилася на $0,39 (0,43%), до $90,09 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,43 (0,5%), до $85,78 за барель.

Напередодні обидві марки подорожчали на 1,2% після того, як США та їх союзники попередили про високу ймовірність атаки Ірану на урядові та військові цілі на території Ізраїлю у відповідь на удар по іранському посольству в Сирії.

На цих повідомленнях авіакомпанія Lufthansa призупинила польоти до Тегерану до суботи.

Нафта різко подорожчала в березні та на початку квітня, і зростання напруженості на Близькому Сході "очевидно стало однією з причин", зазначили аналітики ING Ева Менті та Воррен Паттерсон.

"Однак підвищений геополітичний ризик припав на період, коли ринок уже готувався до звуження", - додали вони, акцентувавши на продовженні добровільних скорочень видобутку країнами ОПЕК+ на другий квартал. На їхню думку, дефіцит пального на світовому ринку у квітні-червні становитиме близько 1 млн барелів за добу.

Водночас напередодні Міненерго США повідомило, що запаси нафти в країні минулого тижня збільшилися на 5,84 млн барелів. Загальний рівень запасів досяг максимальних із минулого липня 457,26 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1676
  0,1444
 0,37
EUR
 1
 42,0190
  0,3426
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8313  0,00 0,01 39,3933  0,02 0,06
EUR 42,0000  0,19 0,45 42,8329  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0550  0,02 0,05 39,0800  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес