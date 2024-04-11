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Нафта почала дешевшати, Brent біля $90,1 за барель
14:50 11.04.2024 |
Ціни на нафту почали помірно знижуватися вдень у четвер після активного зростання напередодні.
Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:23 EET знизилася на $0,39 (0,43%), до $90,09 за барель.
Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,43 (0,5%), до $85,78 за барель.
Напередодні обидві марки подорожчали на 1,2% після того, як США та їх союзники попередили про високу ймовірність атаки Ірану на урядові та військові цілі на території Ізраїлю у відповідь на удар по іранському посольству в Сирії.
На цих повідомленнях авіакомпанія Lufthansa призупинила польоти до Тегерану до суботи.
Нафта різко подорожчала в березні та на початку квітня, і зростання напруженості на Близькому Сході "очевидно стало однією з причин", зазначили аналітики ING Ева Менті та Воррен Паттерсон.
"Однак підвищений геополітичний ризик припав на період, коли ринок уже готувався до звуження", - додали вони, акцентувавши на продовженні добровільних скорочень видобутку країнами ОПЕК+ на другий квартал. На їхню думку, дефіцит пального на світовому ринку у квітні-червні становитиме близько 1 млн барелів за добу.
Водночас напередодні Міненерго США повідомило, що запаси нафти в країні минулого тижня збільшилися на 5,84 млн барелів. Загальний рівень запасів досяг максимальних із минулого липня 457,26 млн барелів.
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