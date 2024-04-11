Гуртові ціни на бензини наближаються до 50 грн/л

Ситуація на зовнішньому ринку залишається основним драйвером зростання цін на бензин в Україні. Крім того, у березні здорожчання ресурсу підштовхнуло падіння гривні відносно долара.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», за березень середня вартість гуртових партій бензину марки А-95 додала 2,49 грн/л. За 10 днів квітня ціна на бензин зросла ще на 1,2 грн/л, до 49,27 грн/л.

Динаміка середніх цін на бензин марки А-95, грн/л

З 1 березня по 9 квітня європейські котирування в середньому зросли на 36 $/т, або 1,27 грн/л, а курс валют — на 0,85 грн/$.

Темпи здорожчання бензину в Україні в березні перевищували європейські. Але з урахуванням того, що з початку року бензин в Європі додав до ціни 177 $/т (6,23 грн/л), а українські ціни в гурті - 4,87 грн/л, паливним компаніям ще залишається зазор для подальшого збільшення вартості пального.

На заході країни ціни на А-95 коливаються у межах 48,55-50,45 грн/л. Найдешевше можна придбати ресурс в ОККО (48,55 грн/л, Львів).

А ось на півдні вартість ресурсу становить 47,25-47,5 грн/л. Найнижчу ціну зафіксовано у компаній «Енергія Трейд» (47,25 грн/л), УНТК (47,40 грн/л) і «Юкас Петролеум» (47,40 грн/л).

У березні середньодобове постачання бензину за напрямками захід/південь було майже однаковим. А ось за 7 днів квітня відвантаження з південного напрямку переважали над обсягами, які заїжджали через західний кордон.

У квітні зріс середньодобовий імпорт бензину з Румунії й Молдови на 54% і 45% відповідно, до 0,89 тис. т і 0,59 тис. т.

Зі слів імпортерів, зараз на півдні спостерігається зниження пропозицій бензину. «Ми відчуваємо легкий дефіцит ресурсу на півдні через затримки постачань з Молдови. Обсяги нових партій ресурсу будуть обмеженими, а ціни, швидше всього, - вищими. Все залежить від попиту й пропозицій на ринку з інших напрямків», - розповів генеральний директор компанії «УНТК» Олексій Дронніков.

В іншій паливній компанії з західного регіону, яка теж імпортує бензин з Молдови, повідомили, що в них немає затримок з постачанням. «Наші замовлення виконуються, хоча ціна зараз дуже висока», - прокоментували в ній.

Скорочення імпорту з Молдови у деяких трейдерів може бути пов'язане з затримкою відвантажень бензину з румунського Rompetrol молдовським трейдерам. Нагадаємо, з 10 березня по 30 квітня на заводі плановий ремонт.

Слід зазначити, що частка Молдови в загальному імпорті бензину в Україну автомобільним транспортом зростає. За 7 днів квітня вона становила 76%, що на 9% більше порівняно з березнем.

Через блокування польсько-українського кордону польськими фермерами у березні обсяги автомобільних партій бензину з Польщі й країн Балтії продовжили знижуватись. Середньодобовий імпорт зменшився на 12%, до 0,035 тис. т, з Литви - на 37%, до 0,096 тис. т. Але за 7 днів квітня постачання бензину з Польщі в середньому за добу зросло на 55% порівняно з аналогічним показником березня. З Литви динаміка скорочення постачань автомобільним транспортом зберігається.

Зі слів імпортерів литовського ресурсу, вартість бензину А-95 Orlen Lietuva цього тижня порівняно з минулим зросла на 15 $/т. Це призвело до зростання ціни на ресурс Мажейкяйського НПЗ в українських компаніях на 0,30-0,50 грн/л.

Через проблеми з постачанням пального автодорогами через західний кордон у березні попит на залізничні партії бензину з Польщі й Литви зростає.

У квітні ціни на бензин продовжать зростати. Хоч попит на цей вид пального залишається низьким, ситуація на зовнішньому ринку сприяє подальшому здорожчанню ресурсу. Це позначиться на роздрібному ринку, де маржа вже наближається до мінімальних значень липня-серпня минулого року.

Єдине питання, на яке хотілося б отримати чітку відповідь, як декому вдається торгувати на АЗС за 49,50 грн/л при аналогічній ціні у гурті?



