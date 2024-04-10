Нафта перейшла до зростання, Brent біля $90 за барель

Ціни на нафту відновлюються вдень у середу після зниження днем раніше, інвестори очікують даних про запаси енергоносіїв у США.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:29 EET підвищилися на $0,56 (0,63%), до $89,98 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,56 (0,66%), до $85,79 за барель.

У вівторок Brent подешевшала на 1,1%, WTI - на 1,4%.

Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що запаси нафти в Штатах на тижні, що завершився 5 квітня, збільшилися на 3,034 млн барелів.

Офіційні дані міністерства енергетики буде оприлюднено в середу о 17:30 кч. Опитані S&P Global Commodity Insights аналітики прогнозують, що вони вкажуть на зростання запасів нафти на 2,9 млн барелів, а також на скорочення резервів бензину на 1,4 млн барелів і дистилятів - на аналогічну величину.

На нафтові котирування також тисне оптимізм трейдерів щодо можливого перемир'я Ізраїлю з ХАМАСом. В Єрусалимі заявили, що в переговорах щодо припинення вогню досягнуто прогресу, хоча ХАМАС цю інформацію спростовує.

"Запаси нафти в США зросли, і в поєднанні з дипломатичними зусиллями Ізраїлю і ХАМАСу, які тривають, це тисне на ціни на нафту", - зазначила старший аналітик Hargreaves Lansdown Софі Лунд-Єйтс.