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Нафта перейшла до зростання, Brent біля $90 за барель
15:43 10.04.2024 |
Ціни на нафту відновлюються вдень у середу після зниження днем раніше, інвестори очікують даних про запаси енергоносіїв у США.
Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:29 EET підвищилися на $0,56 (0,63%), до $89,98 за барель.
Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,56 (0,66%), до $85,79 за барель.
У вівторок Brent подешевшала на 1,1%, WTI - на 1,4%.
Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що запаси нафти в Штатах на тижні, що завершився 5 квітня, збільшилися на 3,034 млн барелів.
Офіційні дані міністерства енергетики буде оприлюднено в середу о 17:30 кч. Опитані S&P Global Commodity Insights аналітики прогнозують, що вони вкажуть на зростання запасів нафти на 2,9 млн барелів, а також на скорочення резервів бензину на 1,4 млн барелів і дистилятів - на аналогічну величину.
На нафтові котирування також тисне оптимізм трейдерів щодо можливого перемир'я Ізраїлю з ХАМАСом. В Єрусалимі заявили, що в переговорах щодо припинення вогню досягнуто прогресу, хоча ХАМАС цю інформацію спростовує.
"Запаси нафти в США зросли, і в поєднанні з дипломатичними зусиллями Ізраїлю і ХАМАСу, які тривають, це тисне на ціни на нафту", - зазначила старший аналітик Hargreaves Lansdown Софі Лунд-Єйтс.
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