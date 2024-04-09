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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує помірно дорожчати, Brent на рівні $90,5 за барель

 

Ціни на нафту помірно піднімаються вдень у вівторок після спаду напередодні.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:24 EET підвищилися на $0,15 (0,17%), до $90,53 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,09 (0,1%), до $86,52 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 0,9%, WTI - на 0,6%.

Інвестори оцінюють ситуацію на Близькому Сході. Зокрема, влада Ізраїлю заявила, що в переговорах про припинення вогню досягнуто прогресу, але ХАМАС цю інформацію спростовує. У неділю Ізраїль також заявив про виведення частини військ із Сектора Гази.

Тим часом Тегеран, як і раніше, обіцяє надати відповідь на удар по посольству Ірану в Сирії, і загроза прямого протистояння Ізраїлю з Іраном збільшує геополітичні ризики, пише MarketWatch із посиланням на думку аналітиків.

Також цього тижня трейдери очікують щомісячних прогнозів світового попиту на паливо від ОПЕК і міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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