Висхідний тренд у роздробі пального зберігається

Динаміка середніх роздрібних цін на світлі нафтопродукти, грн/л

Протягом минулого тижня ціни на світлі нафтопродукти на АЗК продовжували зростати. Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», бензин марки А-95 здорожчав на 0,37 грн/л, до 54,15 грн/л, А-95+ - на 0,21 грн/л, до 57,50 грн/л, дизельне пальне - на 0,32 грн/л, до 54,45 грн/л.

Зростання роздрібних цін на пальне, яке торкнулося більшості мереж середнього і нижчого цінового діапазону, обумовлено здорожчанням ресурсу в гурті. З 1 по 8 квітня вартість бензину в гурті зросла на 1,05 грн/л, ДП - на 0,85 грн/л.

У таких мережах, як «Укр-Петроль», Mango, Marshal, «Кворум-Нафта», Green Wave і RLS збільшення цін на пальне на АЗК повністю відіграло здорожчання ресурсу в закупці або навіть перевищило його. Вартість світлих нафтопродуктів у цих мережах зросла на 1-1,50 грн/л.

В інших мережах, які переглянули свої ціни, зростання становило 0,22-0,80 грн/л (див. табл.).

У державній мережі «Укрнафта» вартість пального збільшилася на 0,50 грн/л: бензин здорожчав до 53,40 грн/л, ДП - до 54,40 грн/л.

А ось у мережі групи «Приват» ціни на бензин зросли на 0,59 грн/л, до 52,94 грн/л, на дизельне пальне - на 0,29 грн/л, до 53,64 грн/л. Зазначимо, що вартість ДП у мережі змінювалася нерівномірно. Наприклад, у Волинській, Миколаївській і Черкаській областях дизель здешевшав на 0,10-0,40 грн/л, в інших - ціни або не змінювались, або зросли на 0,10-0,60 грн/л.

Ціни в мережах преміум-сегменту не зазнали змін, та й не всі дискаунтери переглянули їх.

Наприклад, ціни на пальне в мережі «Авантаж 7» протягом останніх двох тижнів залишаються сталими й одні з найнижчих у країні: бензин і ДП на АЗК оператора можна придбати за 49,95 грн/л.

Станом на 8 квітня різниця між вартістю пального у преміум- і дискаунт- сегментах зменшилася порівняно з початком місяця і становить для бензину 7,4 грн/л (-0,27 грн/л), для ДП - 7,59 грн/л (-0,23 грн/л).

Враховуючи динаміку зростання цін на пальне в гуртовому й роздрібному ринку, дизельне пальне продовжує повертати маржинальність. Середній спред за 8 днів квітня дорівнює показнику грудня 2023 року: 8,21 грн/л.

А ось для бензину спред між роздрібною і гуртовою ціною продовжує знижуватись, й у квітні становить у середньому 5,34 грн/л. Боротьба за клієнта на тлі низького попиту й значної конкуренції не дає операторам повноцінно відреагувати на тривале зростання європейських котирувань. З початку року котирування на бензин у середньому зросли на 200 $/т, або 7 грн/л, у дрібному гурті цінник додав 4,87 грн/л, у роздробі - 2,73 грн/л.

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 1-го по 8 квітня 2024 р., грн/л