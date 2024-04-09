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АНАЛІТИКА

Висхідний тренд у роздробі пального зберігається

Висхідний тренд у роздробі пального зберігається

 Динаміка середніх роздрібних цін на світлі нафтопродукти, грн/л

Протягом минулого тижня ціни на світлі нафтопродукти на АЗК продовжували зростати. Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», бензин марки А-95 здорожчав на 0,37 грн/л, до 54,15 грн/л, А-95+ - на 0,21 грн/л, до 57,50 грн/л, дизельне пальне - на 0,32 грн/л, до 54,45 грн/л.

Зростання роздрібних цін на пальне, яке торкнулося більшості мереж середнього і нижчого цінового діапазону, обумовлено здорожчанням ресурсу в гурті. З 1 по 8 квітня вартість бензину в гурті зросла на 1,05 грн/л, ДП - на 0,85 грн/л.

У таких мережах, як «Укр-Петроль», Mango, Marshal, «Кворум-Нафта», Green Wave і RLS збільшення цін на пальне на АЗК повністю відіграло здорожчання ресурсу в закупці або навіть перевищило його. Вартість світлих нафтопродуктів у цих мережах зросла на 1-1,50 грн/л.

В інших мережах, які переглянули свої ціни, зростання становило 0,22-0,80 грн/л (див. табл.).

У державній мережі «Укрнафта» вартість пального збільшилася на 0,50 грн/л: бензин здорожчав до 53,40 грн/л, ДП - до 54,40 грн/л.

А ось у мережі групи «Приват» ціни на бензин зросли на 0,59 грн/л, до 52,94 грн/л, на дизельне пальне - на 0,29 грн/л, до 53,64 грн/л. Зазначимо, що вартість ДП у мережі змінювалася нерівномірно. Наприклад, у Волинській, Миколаївській і Черкаській областях дизель здешевшав на 0,10-0,40 грн/л, в інших - ціни або не змінювались, або зросли на 0,10-0,60 грн/л.

Ціни в мережах преміум-сегменту не зазнали змін, та й не всі дискаунтери переглянули їх.

Наприклад, ціни на пальне в мережі «Авантаж 7» протягом останніх двох тижнів залишаються сталими й одні з найнижчих у країні: бензин і ДП на АЗК оператора можна придбати за 49,95 грн/л.

Станом на 8 квітня різниця між вартістю пального у преміум- і дискаунт- сегментах зменшилася порівняно з початком місяця і становить для бензину 7,4 грн/л (-0,27 грн/л), для ДП - 7,59 грн/л (-0,23 грн/л).

Враховуючи динаміку зростання цін на пальне в гуртовому й роздрібному ринку, дизельне пальне продовжує повертати маржинальність. Середній спред за 8 днів квітня дорівнює показнику грудня 2023 року: 8,21 грн/л.

А ось для бензину спред між роздрібною і гуртовою ціною продовжує знижуватись, й у квітні становить у середньому 5,34 грн/л. Боротьба за клієнта на тлі низького попиту й значної конкуренції не дає операторам повноцінно відреагувати на тривале зростання європейських котирувань. З початку року котирування на бензин у середньому зросли на 200 $/т, або 7 грн/л, у дрібному гурті цінник додав 4,87 грн/л, у роздробі - 2,73 грн/л.

Висхідний тренд у роздробі пального зберігається

 

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 1-го по 8 квітня 2024 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

08.04.2024

Зм.

08.04.2024

Зм.

08.04.2024

Зм.

SOCAR

58,99

0

59,99

0

58,99

0

ОККО

57,49

0

59,49

0

57,49

0

WOG

57,49

0

59,49

0

57,49

0

Shell

56,42

0

59,49

0

56,49

0

Neftek

55,99

0,5

58,49

0

55,99

0,5

KLO

54,99

0

56,79

0

56,39

0

BVS

54,99

0

56,99

0

54,99

0

Автотранс

54,98

0

54,98

0

AMIC

54,42

0,22

56,02

0,43

54,54

0,15

Ovis

53,99

0

55,99

0

53,49

0

UPG

53,9

0

55,9

0

53,3

0

Катрал

53,59

0

52,59

0

Рур груп

53,49

0,5

54,49

1

Укрнафта

53,4

0,5

55,4

0,5

54,4

0,5

Green Wave

53,4

1

53,8

0,8

Mango

53,03

1,14

53,23

1,06

VostokGaz

52,99

0,5

53,49

1

Авіас

52,94

0,59

53,45

0,58

53,64

0,29

VST

52,9

0,8

51,7

0,9

Кворум

52,48

1

52,98

1

Marshal

52,4

1,5

55,4

1,5

52,4

1,5

RLS

52,2

1

54,5

0

51,8

1

Chipo

52,19

0,39

52,06

0,34

Prime

52

0,5

53,65

0,5

Олас

51,99

0,49

50,99

0,49

U.GO

51,9

0

51,9

0

Укр-Петроль

51,8

1,3

53

1,3

БРСМ-Нафта

51,24

0,54

50,85

0,45

ZOG

51

0,5

53

0,5

53,5

0,5

Фактор

50,3

0,2

48

0

Маркет

49,99

0

49,99

0

Авантаж 7

49,95

0

49,95

0

Середня ціна в Україні

54,15

0,37

57,5

0,21

54,45

0,32
За матеріалами: EnKorr
 

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