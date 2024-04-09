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Висхідний тренд у роздробі пального зберігається
23:27 08.04.2024 |
Протягом минулого тижня ціни на світлі нафтопродукти на АЗК продовжували зростати. Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», бензин марки А-95 здорожчав на 0,37 грн/л, до 54,15 грн/л, А-95+ - на 0,21 грн/л, до 57,50 грн/л, дизельне пальне - на 0,32 грн/л, до 54,45 грн/л.
Зростання роздрібних цін на пальне, яке торкнулося більшості мереж середнього і нижчого цінового діапазону, обумовлено здорожчанням ресурсу в гурті. З 1 по 8 квітня вартість бензину в гурті зросла на 1,05 грн/л, ДП - на 0,85 грн/л.
У таких мережах, як «Укр-Петроль», Mango, Marshal, «Кворум-Нафта», Green Wave і RLS збільшення цін на пальне на АЗК повністю відіграло здорожчання ресурсу в закупці або навіть перевищило його. Вартість світлих нафтопродуктів у цих мережах зросла на 1-1,50 грн/л.
В інших мережах, які переглянули свої ціни, зростання становило 0,22-0,80 грн/л (див. табл.).
У державній мережі «Укрнафта» вартість пального збільшилася на 0,50 грн/л: бензин здорожчав до 53,40 грн/л, ДП - до 54,40 грн/л.
А ось у мережі групи «Приват» ціни на бензин зросли на 0,59 грн/л, до 52,94 грн/л, на дизельне пальне - на 0,29 грн/л, до 53,64 грн/л. Зазначимо, що вартість ДП у мережі змінювалася нерівномірно. Наприклад, у Волинській, Миколаївській і Черкаській областях дизель здешевшав на 0,10-0,40 грн/л, в інших - ціни або не змінювались, або зросли на 0,10-0,60 грн/л.
Ціни в мережах преміум-сегменту не зазнали змін, та й не всі дискаунтери переглянули їх.
Наприклад, ціни на пальне в мережі «Авантаж 7» протягом останніх двох тижнів залишаються сталими й одні з найнижчих у країні: бензин і ДП на АЗК оператора можна придбати за 49,95 грн/л.
Станом на 8 квітня різниця між вартістю пального у преміум- і дискаунт- сегментах зменшилася порівняно з початком місяця і становить для бензину 7,4 грн/л (-0,27 грн/л), для ДП - 7,59 грн/л (-0,23 грн/л).
Враховуючи динаміку зростання цін на пальне в гуртовому й роздрібному ринку, дизельне пальне продовжує повертати маржинальність. Середній спред за 8 днів квітня дорівнює показнику грудня 2023 року: 8,21 грн/л.
А ось для бензину спред між роздрібною і гуртовою ціною продовжує знижуватись, й у квітні становить у середньому 5,34 грн/л. Боротьба за клієнта на тлі низького попиту й значної конкуренції не дає операторам повноцінно відреагувати на тривале зростання європейських котирувань. З початку року котирування на бензин у середньому зросли на 200 $/т, або 7 грн/л, у дрібному гурті цінник додав 4,87 грн/л, у роздробі - 2,73 грн/л.
Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 1-го по 8 квітня 2024 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
08.04.2024
|
Зм.
|
08.04.2024
|
Зм.
|
08.04.2024
|
Зм.
|
SOCAR
|
58,99
|
0
|
59,99
|
0
|
58,99
|
0
|
ОККО
|
57,49
|
0
|
59,49
|
0
|
57,49
|
0
|
WOG
|
57,49
|
0
|
59,49
|
0
|
57,49
|
0
|
Shell
|
56,42
|
0
|
59,49
|
0
|
56,49
|
0
|
Neftek
|
55,99
|
0,5
|
58,49
|
0
|
55,99
|
0,5
|
KLO
|
54,99
|
0
|
56,79
|
0
|
56,39
|
0
|
BVS
|
54,99
|
0
|
56,99
|
0
|
54,99
|
0
|
Автотранс
|
54,98
|
0
|
|
|
54,98
|
0
|
AMIC
|
54,42
|
0,22
|
56,02
|
0,43
|
54,54
|
0,15
|
Ovis
|
53,99
|
0
|
55,99
|
0
|
53,49
|
0
|
UPG
|
53,9
|
0
|
55,9
|
0
|
53,3
|
0
|
Катрал
|
53,59
|
0
|
|
|
52,59
|
0
|
Рур груп
|
53,49
|
0,5
|
|
|
54,49
|
1
|
Укрнафта
|
53,4
|
0,5
|
55,4
|
0,5
|
54,4
|
0,5
|
Green Wave
|
53,4
|
1
|
|
|
53,8
|
0,8
|
Mango
|
53,03
|
1,14
|
|
|
53,23
|
1,06
|
VostokGaz
|
52,99
|
0,5
|
|
|
53,49
|
1
|
Авіас
|
52,94
|
0,59
|
53,45
|
0,58
|
53,64
|
0,29
|
VST
|
52,9
|
0,8
|
|
|
51,7
|
0,9
|
Кворум
|
52,48
|
1
|
|
|
52,98
|
1
|
Marshal
|
52,4
|
1,5
|
55,4
|
1,5
|
52,4
|
1,5
|
RLS
|
52,2
|
1
|
54,5
|
0
|
51,8
|
1
|
Chipo
|
52,19
|
0,39
|
|
|
52,06
|
0,34
|
Prime
|
52
|
0,5
|
|
|
53,65
|
0,5
|
Олас
|
51,99
|
0,49
|
|
|
50,99
|
0,49
|
U.GO
|
51,9
|
0
|
|
|
51,9
|
0
|
Укр-Петроль
|
51,8
|
1,3
|
|
|
53
|
1,3
|
БРСМ-Нафта
|
51,24
|
0,54
|
|
|
50,85
|
0,45
|
ZOG
|
51
|
0,5
|
53
|
0,5
|
53,5
|
0,5
|
Фактор
|
50,3
|
0,2
|
|
|
48
|
0
|
Маркет
|
49,99
|
0
|
|
|
49,99
|
0
|
Авантаж 7
|
49,95
|
0
|
|
|
49,95
|
0
|
Середня ціна в Україні
|
54,15
|
0,37
|
57,5
|
0,21
|
54,45
|
0,32
|
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