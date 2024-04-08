Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується біля $90,4 за барель

Ціни на нафту опускаються вдень у понеділок на зниженні геополітичних ризиків.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:10 EET знизилася на $0,73 (0,8%), до $90,44 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,71 (0,82%), до $86,2 за барель.

Минулого тижня Brent подорожчала на 4,8%, WTI - на 4,5%. Обидві марки завершили в плюсі четвертий тиждень поспіль, чого не спостерігалося з минулого серпня.

Армія оборони Ізраїлю в ніч на неділю відвела всі підрозділи з півдня Сектора Гази, повідомила The Jerusalem Post. За даними газети, на цей час на місці залишилася тільки одна ізраїльська армійська бригада, завданням якої є гарантувати безпеку коридору, що зв'язує південь Ізраїлю з узбережжям Сектора Гази.

"Ринок опинився під певним знижувальним тиском на ранкових торгах, - зазначили аналітики ING Воррен Паттерсон і Ева Менті. - Націнка на ризик, закладена в котирування, буде з часом скорочуватися за відсутності ескалації".

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість діючих нафтових бурових установок у США збільшилася на дві й досягла 508 одиниць. Кількість газових установок тим часом скоротилася на дві, до 110.

