Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується біля $90,4 за барель

 

Ціни на нафту опускаються вдень у понеділок на зниженні геополітичних ризиків.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:10 EET знизилася на $0,73 (0,8%), до $90,44 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,71 (0,82%), до $86,2 за барель.

Минулого тижня Brent подорожчала на 4,8%, WTI - на 4,5%. Обидві марки завершили в плюсі четвертий тиждень поспіль, чого не спостерігалося з минулого серпня.

Армія оборони Ізраїлю в ніч на неділю відвела всі підрозділи з півдня Сектора Гази, повідомила The Jerusalem Post. За даними газети, на цей час на місці залишилася тільки одна ізраїльська армійська бригада, завданням якої є гарантувати безпеку коридору, що зв'язує південь Ізраїлю з узбережжям Сектора Гази.

"Ринок опинився під певним знижувальним тиском на ранкових торгах, - зазначили аналітики ING Воррен Паттерсон і Ева Менті. - Націнка на ризик, закладена в котирування, буде з часом скорочуватися за відсутності ескалації".

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість діючих нафтових бурових установок у США збільшилася на дві й досягла 508 одиниць. Кількість газових установок тим часом скоротилася на дві, до 110.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,8437
  0,1764
 0,45
EUR
 1
 42,0910
  0,2575
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 11:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7282  0,12 0,31 39,2975  0,10 0,26
EUR 42,0079  0,15 0,35 42,8111  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9850  0,13 0,35 39,0000  0,14 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес