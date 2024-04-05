Ціни на нафту тримаються на максимумах із жовтня, Brent піднімалася вище $91 за барель

Ціни на нафту в п'ятницю тримаються на максимумах із жовтня, вартість Brent піднімалася вище за позначку в $91 за барель.

Трейдери побоюються розростання конфлікту між Ізраїлем та Іраном, наслідком якого може стати скорочення постачань нафти з Близького Сходу на світовий ринок.

Влада Ізраїлю повідомила Вашингтону, що Іран готується до завдання ракетного удару по країні зі своєї території, повідомляє портал Axios із посиланням на ізраїльські джерела. Ізраїль попереджає, що такий крок викличе рішучу реакцію з його боку і виведе нинішній конфлікт на інший рівень, пише Axios.

"Схоже, що напруженість на Близькому Сході, спричинена війною в Секторі Гази, досягла найвищого рівня за останні кілька місяців, - зазначає засновник Vanda Insights у Сінгапурі Вандана Харі. - Ціни на нафту тепер включають премію за ризик у зв'язку з можливістю розгорання близькосхідного конфлікту".

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:30 кч становить $90,87 за барель, що на $0,22 (0,24%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. Під час сесії ціна цих контрактів підвищувалася до $91,26 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,03 (0,03%), до $86,62 за барель.

Цього тижня і Brent, і WTI подорожчали більше ніж на 4%.