Фінансові новини
- |
- 04.04.24
- |
- 18:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту стабілізувалися, Brent близько $89,3 за барель
17:38 04.04.2024 |
Ціни на нафту стабілізувалися вдень у четвер після оновлення жовтневих максимумів напередодні.
Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:12 EET становить $89,34 за барель, що на $0,01 (0,01%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,02 (0,02%), до $85,41 за барель.
Обидві марки напередодні оновили максимуми з 27 жовтня минулого року.
Міністри моніторингового комітету ОПЕК+, співголовами якого є Росія і Саудівська Аравія, на засіданні в середу не надали альянсу рекомендацій зі зміни чинної політики з видобутку нафти, випливає з пресрелізу ОПЕК за підсумками зустрічі.
У повідомленні організації наголошується, що комітет продовжить уважно оцінювати ринкову ситуацію і готовий реагувати на її розвиток шляхом вжиття додаткових заходів у будь-який час, "спираючись на сильну згуртованість ОПЕК і нафтовидобувних країн-учасниць, які не входять в ОПЕК".
Capital Economics очікує, що ОПЕК+ у другому півріччі через побоювання втратити частку ринку почне згортати заходи зі зниження видобутку, зазначає головний сировинний економіст аналітичної компанії Керолін Бейн, чиї слова наводить MarketWatch.
Крім того, Міненерго США напередодні повідомило, що комерційні запаси нафти в країні минулого тижня збільшилися на 3,21 млн барелів - до 451,42 млн барелів. Товарні запаси бензину знизилися на 4,26 млн барелів і становили 227,82 млн барелів. Комерційні запаси дистилятів зменшилися на 1,27 млн барелів, до 116,07 млн барелів.
Експерти очікували зниження запасів нафти на 1 млн барелів, збільшення запасів бензину на 100 тис. барелів і падіння запасів дистилятів на 1 млн барелів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Голосування за допомогу Україні в Конгресі США можуть перенести ще на кілька тижнів
|Україна уклала безпекову угоду з Фінляндією
|Великі зміни. Мобілізація в Україні буде по-новому, змінять правила й для військових
|В Україні розпочалась демобілізація строковиків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту стабілізувалися, Brent близько $89,3 за барель
|Україна і Латвія найближчим часом запустять спільне виробництво дронів для ЗСУ
|Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2023 році збільшився на 41,5% - Держстат
|Уряд оновив конкурсну комісію НКРЕКП: незабаром почнеться відбір нових членів
|Кабмін виділив 3,5 мільярда на облаштування укриттів у школах і лікарнях
|Комітет Ради схвалив законопроєкт про ліквідацію Комісії з азартних ігор
Бізнес
|ChatGPT відтепер можна використовувати без реєстрації
|Telegram запустив монетизацію для власників каналів, в Україні вона не працює
|OpenAI оголосила про нову технологію клонування голосу з 15-секундного аудіо
|Ілон Маск представив оновленого ШІ Grok-1.5
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів
|Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів