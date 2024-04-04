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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту стабілізувалися, Brent близько $89,3 за барель

 

Ціни на нафту стабілізувалися вдень у четвер після оновлення жовтневих максимумів напередодні.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:12 EET становить $89,34 за барель, що на $0,01 (0,01%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,02 (0,02%), до $85,41 за барель.

Обидві марки напередодні оновили максимуми з 27 жовтня минулого року.

Міністри моніторингового комітету ОПЕК+, співголовами якого є Росія і Саудівська Аравія, на засіданні в середу не надали альянсу рекомендацій зі зміни чинної політики з видобутку нафти, випливає з пресрелізу ОПЕК за підсумками зустрічі.

У повідомленні організації наголошується, що комітет продовжить уважно оцінювати ринкову ситуацію і готовий реагувати на її розвиток шляхом вжиття додаткових заходів у будь-який час, "спираючись на сильну згуртованість ОПЕК і нафтовидобувних країн-учасниць, які не входять в ОПЕК".

Capital Economics очікує, що ОПЕК+ у другому півріччі через побоювання втратити частку ринку почне згортати заходи зі зниження видобутку, зазначає головний сировинний економіст аналітичної компанії Керолін Бейн, чиї слова наводить MarketWatch.

Крім того, Міненерго США напередодні повідомило, що комерційні запаси нафти в країні минулого тижня збільшилися на 3,21 млн барелів - до 451,42 млн барелів. Товарні запаси бензину знизилися на 4,26 млн барелів і становили 227,82 млн барелів. Комерційні запаси дистилятів зменшилися на 1,27 млн барелів, до 116,07 млн барелів.

Експерти очікували зниження запасів нафти на 1 млн барелів, збільшення запасів бензину на 100 тис. барелів і падіння запасів дистилятів на 1 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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