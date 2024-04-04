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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають через побоювання зниження пропозиції та ознаки економічного зростання в США

 

Ціни на нафту зросли в четвер на побоюваннях щодо скорочення пропозиції, оскільки основні виробники продовжують скорочувати видобуток, а також на ознаках сильнішого економічного зростання в США, найбільшому споживачі нафти в світі.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:43 EET на червень виросли на 31 цент, або на 0,4%, до 89,66 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI на травень виросли на 30 центів, або на 0,4%, до 85,73 долара за барель.

Зустріч міністрів Організації країн-експортерів нафти і її союзників (ОПЕК+), включаючи Росію, в середу залишила політику поставок нафти без змін і закликала деякі країни посилити дотримання скорочення видобутку.

Група заявила, що деякі члени компенсують надлишкову пропозицію в першому кварталі. Вона також заявила, що Росія переключиться на збільшення видобутку, а не на обмеження експорту.

Аналітики ING відзначають, що ціни на нафту продовжують зростати після того, як учасники зустрічі рекомендували не змінювати політику видобутку ОПЕК+.

Як червневий контракт Brent, так і травневий контракт WTI зросли за останні чотири дні і закрилися в середу на найвищому рівні з кінця жовтня.

"Нафта Brent стикається з певним опором на рівні 90 доларів за барель, і поки що не може пробитися вище цього рівня", - зазначають аналітики ING.

Також у середу голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл висловив обережність щодо майбутнього зниження процентних ставок через останні дані, які свідчать про вищі, ніж очікувалось, темпи зростання зайнятості та інфляції.

За словами Роба Хаворта, старшого інвестиційного стратега групи з управління активами U.S. Bank, ці коментарі були позитивними для нафти, оскільки вони вказують на стійке економічне зростання в США.

Нещодавнє зростання цін на нафту відбулося після нападу України на російські нафтопереробні заводи, що призвело до скорочення поставок палива, а також через побоювання, що війна між Ізраїлем і ХАМАС в Газі може поширитися на Іран, що може призвести до перебоїв у постачанні нафти в ключовому регіоні Близького Сходу.

Іран пообіцяв помститися Ізраїлю за атаку в понеділок, в результаті якої загинули високопоставлені іранські військові. Іран є третім за величиною виробником в ОПЕК.

"Хоча це (рішення ОПЕК+) було широко очікуваним, воно дає певні гарантії того, що нещодавнє зростання напруженості на Близькому Сході не змінило поглядів групи на ринок", - зазначають аналітики ANZ у своїй замітці.

За матеріалами: investing.com
 

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