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Поволі: маржинальність автогазу відновлюється, але ще далека від січневої
17:23 03.04.2024 |
Середня роздрібна вартість автогазу в Україні протягом березня 2024 р. зросла на 0,10 грн/л, до 28,14 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
При цьому в преміум-сегменті ціна зросла на 0,50 грн/л, у дискаунт-сегменті - на 0,27 грн/л. Станом на 1 квітня 2024 року різниця між цінами на стелі в сегментах становить 2,75 грн, що на 0,23 грн більше, ніж 1 березня.
За рахунок зниження гуртових цін наприкінці березня заробітки роздрібних мереж потроху збільшуються, але ще далекі від значень початку року. За підрахунками Консалтингової групи «А-95», валова маржа у мережах преміум-сегменту (ОККО, WOG, SOCAR - ek) станом на 1 квітня становить у середньому 3,79 грн/л, в економ-сегменті («БРСМ», Мotto, «Авантаж 7» і т.д. - ek) - трохи більше від 1 грн/л.
- при розрахунках були враховані транспортні (350 км за ціною 40 грн/км) й експлуатаційні витрати (2 грн/л)
Значне зниження розрахункової маржі наприкінці лютого-початку березня викликано різким підвищенням гуртових цін 15-27 лютого (+2,52 грн/л за 12 днів). Через гостру конкуренцію ціни на стелах відреагували лише через тиждень і в менших масштабах. Утім, навіть це не може адекватно пояснити поведінку мереж дискаунт-сегменту, які більшу частину березня працювали з від'ємною маржею або з заробітком трохи більше від нуля.
Зі слів операторів роздрібних мереж, витрати на реалізацію пального становлять від 1,7 до 2,2 грн/л залежно від обсягів продажу автогазу станцією. «2024 року тільки через підвищення зарплат експлуатаційні витрати зросли на 10-15 копійок», - каже директор регіональної мережі.
При цьому оператори не бачать подальшої змоги для підвищення цін. Більше того, через катастрофічно низькі обсяги продажів рітейлери не виключають можливості подальшого зниження цін. «Якщо гуртові ціни й надалі будуть знижуватися, то будемо зменшувати і роздрібну ціну, адже реалізація зовсім сумна», - зазначили в одній із мереж середнього цінового діапазону.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 1 березня по 1 квітня 2024 р., грн/л
|
Мережа
|
Вартість
|
01.04.24
|
Зміна до 01.03.24
|
ОККО
|
29,49
|
0,50
|
SOCAR
|
29,49
|
0,50
|
WOG
|
29,48
|
0,50
|
KLO
|
28,99
|
0,50
|
Neftek
|
28,99
|
0,50
|
Shell
|
28,79
|
0,14
|
ZOG
|
28,50
|
0,50
|
UPG
|
28,14
|
-0,09
|
Рур груп
|
28,00
|
0,00
|
Mango
|
28,00
|
0,47
|
VostokGaz
|
27,99
|
0,20
|
AMIC
|
27,80
|
-0,01
|
BVS
|
27,69
|
0,00
|
Автотранс
|
27,68
|
0,00
|
Авіас
|
27,59
|
-0,02
|
Luxwen
|
27,49
|
0,00
|
U.GO
|
27,40
|
-0,10
|
Укрнафта
|
27,40
|
-0,50
|
Олас
|
27,30
|
0,10
|
Chipo
|
27,10
|
-0,23
|
БРСМ-Нафта
|
27,02
|
0,04
|
VST
|
27,00
|
-0,80
|
Ovis
|
26,99
|
-1,40
|
Rodnik
|
26,99
|
0,00
|
Кворум
|
26,98
|
-0,20
|
Motto
|
26,98
|
-0,30
|
Катрал
|
26,97
|
0,00
|
RLS
|
26,70
|
-0,20
|
Marshal
|
26,56
|
-0,18
|
Авантаж 7
|
26,45
|
0,50
|
Green Wave
|
26,30
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
28,14
|
0,10
|
|
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