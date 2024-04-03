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Поволі: маржинальність автогазу відновлюється, але ще далека від січневої

Поволі: маржинальність автогазу відновлюється, але ще далека від січневої

 

Середня роздрібна вартість автогазу в Україні протягом березня 2024 р. зросла на 0,10 грн/л, до 28,14 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

При цьому в преміум-сегменті ціна зросла на 0,50 грн/л, у дискаунт-сегменті - на 0,27 грн/л. Станом на 1 квітня 2024 року різниця між цінами на стелі в сегментах становить 2,75 грн, що на 0,23 грн більше, ніж 1 березня.

За рахунок зниження гуртових цін наприкінці березня заробітки роздрібних мереж потроху збільшуються, але ще далекі від значень початку року. За підрахунками Консалтингової групи «А-95», валова маржа у мережах преміум-сегменту (ОККО, WOG, SOCAR - ek) станом на 1 квітня становить у середньому 3,79 грн/л, в економ-сегменті («БРСМ», Мotto, «Авантаж 7» і т.д. - ek) - трохи більше від 1 грн/л.

- при розрахунках були враховані транспортні (350 км за ціною 40 грн/км) й експлуатаційні витрати (2 грн/л)

Значне зниження розрахункової маржі наприкінці лютого-початку березня викликано різким підвищенням гуртових цін 15-27 лютого (+2,52 грн/л за 12 днів). Через гостру конкуренцію ціни на стелах відреагували лише через тиждень і в менших масштабах. Утім, навіть це не може адекватно пояснити поведінку мереж дискаунт-сегменту, які більшу частину березня працювали з від'ємною маржею або з заробітком трохи більше від нуля.

Зі слів операторів роздрібних мереж, витрати на реалізацію пального становлять від 1,7 до 2,2 грн/л залежно від обсягів продажу автогазу станцією. «2024 року тільки через підвищення зарплат експлуатаційні витрати зросли на 10-15 копійок», - каже директор регіональної мережі.

При цьому оператори не бачать подальшої змоги для підвищення цін. Більше того, через катастрофічно низькі обсяги продажів рітейлери не виключають можливості подальшого зниження цін. «Якщо гуртові ціни й надалі будуть знижуватися, то будемо зменшувати і роздрібну ціну, адже реалізація зовсім сумна», - зазначили в одній із мереж середнього цінового діапазону.


Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 1 березня по 1 квітня 2024 р., грн/л

Мережа

Вартість

01.04.24

Зміна до 01.03.24

ОККО

29,49

0,50

SOCAR

29,49

0,50

WOG

29,48

0,50

KLO

28,99

0,50

Neftek

28,99

0,50

Shell

28,79

0,14

ZOG

28,50

0,50

UPG

28,14

-0,09

Рур груп

28,00

0,00

Mango

28,00

0,47

VostokGaz

27,99

0,20

AMIC

27,80

-0,01

BVS

27,69

0,00

Автотранс

27,68

0,00

Авіас

27,59

-0,02

Luxwen

27,49

0,00

U.GO

27,40

-0,10

Укрнафта

27,40

-0,50

Олас

27,30

0,10

Chipo

27,10

-0,23

БРСМ-Нафта

27,02

0,04

VST

27,00

-0,80

Ovis

26,99

-1,40

Rodnik

26,99

0,00

Кворум

26,98

-0,20

Motto

26,98

-0,30

Катрал

26,97

0,00

RLS

26,70

-0,20

Marshal

26,56

-0,18

Авантаж 7

26,45

0,50

Green Wave

26,30

0,00

Середня ціна в Україні

28,14

0,10
За матеріалами: EnKorr
 

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