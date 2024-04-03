Нафта впевнено зростає, Brent близько $89,7 за барель

Ціни на нафту впевнено зростають вдень у середу перед виходом даних про запаси в США.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:40 EET становить $89,68 за барель, що на $0,76 (0,85%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,73 (0,86%), до $85,88 за барель.

Trading Economics відзначає різке зростання ризиків перебоїв у постачанні нафти після заяв Ірану про плановану відповідь на ізраїльський авіаудар по його консульству в Дамаску.

У середу також відбулося засідання моніторингового комітету ОПЕК+. За словами джерела "Інтерфаксу", міністри комітету не дали рекомендацій альянсу за його підсумками, повноформатна зустріч ОПЕК+ призначена на 1 червня.

Крім того, о 17:30 кв Міненерго США опублікує щотижневу доповідь про запаси нафти, бензину і дистилятів у країні. Оприлюднені напередодні дані Американського інституту нафти (API) показали падіння нафтових резервів на тижні, що завершився 29 березня, на 2,286 млн барелів.