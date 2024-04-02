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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зростання і торгується на максимумах із жовтня, Brent близько $88,9 за барель

 

Ціни на нафту продовжують зростати вдень у вівторок.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:50 EET становить $88,87 за барель, що на $1,45 (1,66%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $1,52 (1,82%), до $85,23 за барель.

Востаннє обидва бенчмарки закривалися вище поточних рівнів у жовтні минулого року.

Підтримку ринку надають геополітичні побоювання, зазначає Trading Economics. Напруженість на Близькому Сході посилилася після авіаудару Ізраїлю по іранському посольству в Сирії.

Крім того, мексиканська нафтова держкомпанія Pemex планує найближчими місяцями знизити експорт нафти, що призводить до підвищення занепокоєності щодо її дефіциту.

Нафтовий ринок також продовжує очікувати новин від ОПЕК+. Держави коаліції, які проведуть чергову зустріч 3 квітня, ймовірно, збережуть чинні обмеження видобутку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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