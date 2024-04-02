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Ціни на гуртові партії дизельного пального зберігають нисхідну динаміку попри ознаки попиту й зростання курсу валют
16:47 01.04.2024 |
Уся справа в тому, що пропозиції продовжують переважати.
За останній тиждень вартість ДП знизилася на 0,53 грн/л, до 45,85 грн/л, свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Протягом тижня європейські котирування дизелю були відносно стабільними. З початку березня європейські ціни зменшилися в середньому на $30/т, або 1,19 грн/л.
Проте на підвищення грав курс долара, який додав 1 грн/л.
Як і зазвичай, усю увагу ринку зосереджено на півдні, де точиться запекла боротьба за клієнта. Зі слів трейдерів, попит потихеньку оживає, але ще більше зростають постачання.
«Важко казати про попит на тлі такого наповнення ринку. На початку тижня запитів було достатньо, а потім з'явилося декілька нових продавців, які сильно опустили ціну, й усі запити скінчилися», - бідкається один із постачальників.
Згідно з даними «А-95», тільки минулого тижня на дунайські базиси було відвантажено 56 тис. т дизелю, що в 3,5 раза більше, ніж тижнем раніше, і на 28%, ніж на початку березня. Нагадаємо, що на постачання пального з 11 по 17 березня вплинули шторм й черга на Босфорі.
Наразі вартість ДП на цьому напрямку коливається в межах 42,70-45,5 грн/л.
«З такими цінами казати про маржу складно. Не розумію, як можна ставити 42,80 грн/л, якщо вхід не нижче від 43 грн/л», - зазначив один із трейдерів.
Станом на 29 березня, нижче від 43 грн/л на дунайському напрямку пропонують дизель Oil Start (42,70 грн/л), Nexen (42,90 грн/л), «Універсум газ» (42,80 грн/л), «Ексон ЮК» (42,70 грн/л), ГК GTS (42,70 грн/л, літо). Останні три - з відвантаженням 2-3 квітня.
«Компанії дають знижки на дунайський ресурс тому, що краще нічого не заробити, ніж потрапити на демередж», - додали в іншій.
На заході діапазон цін на ДП розширився і становить 44,80-46,30 грн/л. На нижній межі перебувають ціни компаній «Універсум газ» (44,80 грн/л), УНТК (44,90 грн/л), «Мартін Трейд» (44,90 грн/л). Як і на півдні, споживання ресурсу в регіоні нижче, ніж обсяги пропозицій.
Імпорт набрав оберти
Минулого тижня компанії збільшили постачання дизельного пального всіма видами транспорту, якщо порівнювати із тижнем раніше: середньодобове відвантаження пального автомобільним транспортом збільшилося на 24%, до 2 тис. т, залізничним - у два рази, до 6,5 тис. т.
Попри блокування польсько-українського кордону, трейдери збільшили відвантаження бензовозами пального з Латвії на 61%, до 0,45 тис. т, порівняно з позаминулим тижнем. З Литви обсяги постачань зменшилися на 9%, до 3,31 тис. т.
Зазначимо, що компанія Orlen Lietuva не змінювала премії на пальне на наступний тиждень. Українські імпортери пропонують ресурс із заводу з відвантаженням 2-7 квітня за 41,59-41,70 грн/л.
Імпорт із Польщі скоротився теж суттєво - на 79%, до 0,68 тис. т на тиждень.
У той же час постачання ДП автомобільним транспортом з півдня зросло. Трейдери наростили закупки в Румунії, Молдови й Болгарії.
* * *
Трейдери вважають, що в квітні постачання дизелю залишиться на високому рівні. І якщо не буде більш суттєвого відновлення попиту, то ринок і надалі буде профіцитним. А це, в свою чергу, тиснутиме на ціни. Крім того, на наступний тиждень польські й румунські постачальники планують знизити вартість залізничних партій ДП на кілька доларів, що теж сприятиме зниженню гуртових цін на ДП.
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