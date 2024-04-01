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Нафта дешевшає, дисконт Urals/Brent у березні трохи знизився - до $17,1 за барель
14:51 01.04.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок перейшли до зниження вдень у понеділок.
Котирування червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:18 EET становили $86,85 за барель, що на $0,15 (на 0,17%) нижче рівня на закриття попередніх торгів.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $0,1 (на 0,12%) - до $83,07 за барель.
NYMEX і ICE Futures були закриті в п'ятницю, 29 березня, у зв'язку зі Страсною п'ятницею.
Учасники ринку також очікують засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+, яке відбудеться пізніше цього тижня.
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