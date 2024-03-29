Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бензин та дизель подорожчали в Україні за останній місяць

 

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо в Україні зросли у березні 2024 року приблизно на 4%. Автогаз подорожчав менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 29 березня на бензин А-95 становлять 53,69 гривні за літр (+2,23 гривні за місяць), на дизельне паливо 54,02 гривні за літр (+2,16 гривні), на автогаз 28,15 гривні за літр (+0,13 гривні).

 

Ціни на АЗС 29 березня

 

Причини зміни цін

Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Основним фактором, який впливає на ціну палива в Україні, є світові ціни на нафту. За 2023 рік ціни впали на 10% до 77,5 доларів за барель сорту Brent, що призвело до зниження цін на бензин і дизель.

Сьогодні нафта Brent коштує близько 87,5 доларів за барель. У березні ціни зросли майже на 5%.

Як заявив у коментарі РБК-Україна директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, блокада польськими фермерами українського кордону може призвести до подорожчання автогазу на АЗС до 3 гривень за літр.

За його словами, зростання цін на бензин і дизель, що спостерігається на АЗС, викликане в першу чергу підвищенням світових цін на нафту, які зросли з початку року приблизно на 10%.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2214
  0,0059
 0,02
EUR
 1
 42,3670
  0,0750
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9582  0,03 0,08 39,5025  0,05 0,12
EUR 42,1375  0,11 0,27 42,9400  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0300  0,10 0,27 39,0550  0,10 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес