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Бензин та дизель подорожчали в Україні за останній місяць
14:19 29.03.2024 |
Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо в Україні зросли у березні 2024 року приблизно на 4%. Автогаз подорожчав менше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 29 березня на бензин А-95 становлять 53,69 гривні за літр (+2,23 гривні за місяць), на дизельне паливо 54,02 гривні за літр (+2,16 гривні), на автогаз 28,15 гривні за літр (+0,13 гривні).
Ціни на АЗС 29 березня
Причини зміни цін
Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Основним фактором, який впливає на ціну палива в Україні, є світові ціни на нафту. За 2023 рік ціни впали на 10% до 77,5 доларів за барель сорту Brent, що призвело до зниження цін на бензин і дизель.
Сьогодні нафта Brent коштує близько 87,5 доларів за барель. У березні ціни зросли майже на 5%.
Як заявив у коментарі РБК-Україна директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, блокада польськими фермерами українського кордону може призвести до подорожчання автогазу на АЗС до 3 гривень за літр.
За його словами, зростання цін на бензин і дизель, що спостерігається на АЗС, викликане в першу чергу підвищенням світових цін на нафту, які зросли з початку року приблизно на 10%.
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