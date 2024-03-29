Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту завершили перший квартал упевненим зростанням

 

Ціни на нафту Brent і WTI завершили березень і перший квартал 2024 року впевненим зростанням.

Торги обома марками в п'ятницю не проводяться, оскільки біржі закриті у зв'язку зі Страсною п'ятницею.

У березні Brent подорожчала на 4,6%, WTI - на 6,3%. У першому кварталі ціни зросли на 13,6% і 16,1%, згідно з даними Dow Jones Market.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на закриття ринку в четвер збільшилася на $1,39 (1,6%), до $87,48 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на $1,82 (2,2%), до $83,17 за барель.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2214
  0,0059
 0,02
EUR
 1
 42,3670
  0,0750
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9582  0,03 0,08 39,5025  0,05 0,12
EUR 42,1375  0,11 0,27 42,9400  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0300  0,10 0,27 39,0550  0,10 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес