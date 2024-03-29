Ціни на нафту завершили перший квартал упевненим зростанням

Ціни на нафту Brent і WTI завершили березень і перший квартал 2024 року впевненим зростанням.

Торги обома марками в п'ятницю не проводяться, оскільки біржі закриті у зв'язку зі Страсною п'ятницею.

У березні Brent подорожчала на 4,6%, WTI - на 6,3%. У першому кварталі ціни зросли на 13,6% і 16,1%, згідно з даними Dow Jones Market.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на закриття ринку в четвер збільшилася на $1,39 (1,6%), до $87,48 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на $1,82 (2,2%), до $83,17 за барель.