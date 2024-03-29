Фінансові новини
- |
- 29.03.24
- |
- 12:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту завершили перший квартал упевненим зростанням
09:57 29.03.2024 |
Ціни на нафту Brent і WTI завершили березень і перший квартал 2024 року впевненим зростанням.
Торги обома марками в п'ятницю не проводяться, оскільки біржі закриті у зв'язку зі Страсною п'ятницею.
У березні Brent подорожчала на 4,6%, WTI - на 6,3%. У першому кварталі ціни зросли на 13,6% і 16,1%, згідно з даними Dow Jones Market.
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на закриття ринку в четвер збільшилася на $1,39 (1,6%), до $87,48 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на $1,82 (2,2%), до $83,17 за барель.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО знищила за ніч 84 повітряні цілі: 58 «шахедів» і 26 ракет, які атакували Україну - командувач Повітряних сил
|ВВП України зріс у 2023 р. на 5,3% - Держстат
|Танкові снаряди, дрони і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги
|Нове посилення Єрмака та Буданова. Навіщо Зеленський звільнив секретаря РНБО та голову СЗР
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Енергосистема витримала нічний удар Росії по електростанціях — Укренерго
|«Укрнафтобуріння» й АРМА закликають Раду та РНБО вирішити ситуацію із Сахалінським родовищем
|Експорт українським морським коридором за 7 міс. сягнув 33,8 млн тонн - Кубраков
|Укрнафта почала бурити нову нафтову свердловину. Збільшить місячний видобуток на 20%
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.03.24
|Україна та США домовилися про відтермінування виплат за держборгом
Бізнес
|Tesla демонструватиме систему допомоги водієві під час кожного продажу авто в США
|В очікуванні X Elite: Google створив Chrome для ноутбуків з процесорами Snapdragon
|Nissan планує випустити 16 нових електрифікованих автомобілів до 2026 року
|Глобальна проблема. Starlink продається на чорних ринках у всьому світі, - Bloomberg
|У Верховній Раді зареєстрували «законопроєкт про регулювання телеграму»
|Закон про цифрові ринки: ЄС перевіряє Google, Apple і Meta
|AMD анонсувала FSR 3.1 та випустила AMD Software Adrenalin Edition 24.3.1 із підтримкою Dragon’s Dogma 2