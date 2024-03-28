Фінансові новини
- |
- 28.03.24
- |
- 22:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща підтвердила інтерес до будівництва нафтопроводу в Україну
22:31 28.03.2024 |
Проєкт побудови нафтопроводу для з'єднання портів Одеси й Гданська "має шанс на реалізацію". Про це новопризначений посол Польщі в Україні Ярослав Ґузи сказав в інтервʼю Mind.
Йдеться про нафтопровід з Бродів Львівській області до великого нафтозбірника в місті Адамово у Люблінському воєводстві, де в Польщі починається нафтопровід "Дружба".
За словами посла, побудова планується за участі польської енергетичної групи Orlen.
Про те, що будівництво нафтопроводу Броди - Адамово-Застава може зрушити з мертвої точки, повідомляла Укрнафта після засідання українсько-польської міжурядової комісії раніше у березні.
Завершити будівництво нафтопроводу планують протягом двох-трьох років.
Проєкт передбачатиме транспортування нафти у реверсному та аверсному напрямках - з Гданська через Плоцьк і Адамово до Бродів і назад - з Бродів до Адамова. Це дасть Україні можливість отримувати нафту з акваторії Балтійського моря, а для Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини - нафту з акваторії Чорного моря.
У 1996-2001 роках Україна побудувала нафтопровід між Одесою і Бродами, де його стикували з нафтопроводом "Дружба". Передбачалося, що Одеса - Броди продовжать до польських Плоцька і Гданська, але польська компанія PERN Przyjazn відмовилася фінансувати добудову.
Цією трубою планували транспортувати каспійську і казахстанську нафту, оминаючи турецькі протоки, з порту "Південний" під Одесою на нафтопереробні заводи Східної й Центральної Європи та до Північної Європи через Гданський порт.
До 2004 року нафтопровід простоював через відсутність сировини, а потім його почали використовували російські компанії в реверсивному режимі (у напрямку термінала "Південний"). 2010 року російські компанії зупинили постачання нафти.
У 2010-2011 роках нафтопровід недовго використовувала Білорусь, щоб імпортувати на свої заводи венесуельську й азербайджанську нафту. Потім він почав простоювати.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВВП України зріс у 2023 р. на 5,3% - Держстат
|Танкові снаряди, дрони і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги
|Нове посилення Єрмака та Буданова. Навіщо Зеленський звільнив секретаря РНБО та голову СЗР
|Посли ЄС ухвалили продовження «торговельного безвізу» для України з уточненням
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща підтвердила інтерес до будівництва нафтопроводу в Україну
|В Україні різке зниження імпорту сільгосптехніки. Критична ситуація з тракторами
|Укроборонпром оновлює систему закупівель
|ВВП України зріс у 2023 р. на 5,3% - Держстат
|Індекс прозорості енергетики у 2023 р. зріс на 2 бали - DiXi Group
|Україна хоче побудувати три високовольтні лінії до Польщі
Бізнес
|В очікуванні X Elite: Google створив Chrome для ноутбуків з процесорами Snapdragon
|Nissan планує випустити 16 нових електрифікованих автомобілів до 2026 року
|Глобальна проблема. Starlink продається на чорних ринках у всьому світі, - Bloomberg
|У Верховній Раді зареєстрували «законопроєкт про регулювання телеграму»
|Закон про цифрові ринки: ЄС перевіряє Google, Apple і Meta
|AMD анонсувала FSR 3.1 та випустила AMD Software Adrenalin Edition 24.3.1 із підтримкою Dragon’s Dogma 2
|Більшість ігор для Windows повинні «просто працювати» на майбутніх ноутбуках з процесорами Snapdragon ─ Qualcomm