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АНАЛІТИКА

Польща підтвердила інтерес до будівництва нафтопроводу в Україну

 

Проєкт побудови нафтопроводу для з'єднання портів Одеси й Гданська "має шанс на реалізацію". Про це новопризначений посол Польщі в Україні Ярослав Ґузи сказав в інтервʼю Mind.

Йдеться про нафтопровід з Бродів Львівській області до великого нафтозбірника в місті Адамово у Люблінському воєводстві, де в Польщі починається нафтопровід "Дружба".

За словами посла, побудова планується за участі польської енергетичної групи Orlen.

Польща підтвердила інтерес до будівництва нафтопроводу в Україну

 Джерело: Sarmatia

Про те, що будівництво нафтопроводу Броди - Адамово-Застава може зрушити з мертвої точки, повідомляла Укрнафта після засідання українсько-польської міжурядової комісії раніше у березні.

Завершити будівництво нафтопроводу планують протягом двох-трьох років.

Проєкт передбачатиме транспортування нафти у реверсному та аверсному напрямках - з Гданська через Плоцьк і Адамово до Бродів і назад - з Бродів до Адамова. Це дасть Україні можливість отримувати нафту з акваторії Балтійського моря, а для Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини - нафту з акваторії Чорного моря.

У 1996-2001 роках Україна побудувала нафтопровід між Одесою і Бродами, де його стикували з нафтопроводом "Дружба". Передбачалося, що Одеса - Броди продовжать до польських Плоцька і Гданська, але польська компанія PERN Przyjazn відмовилася фінансувати добудову.

Цією трубою планували транспортувати каспійську і казахстанську нафту, оминаючи турецькі протоки, з порту "Південний" під Одесою на нафтопереробні заводи Східної й Центральної Європи та до Північної Європи через Гданський порт.

До 2004 року нафтопровід простоював через відсутність сировини, а потім його почали використовували російські компанії в реверсивному режимі (у напрямку термінала "Південний"). 2010 року російські компанії зупинили постачання нафти.

У 2010-2011 роках нафтопровід недовго використовувала Білорусь, щоб імпортувати на свої заводи венесуельську й азербайджанську нафту. Потім він почав простоювати.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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