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Нафта посилила зростання, Brent подорожчала до $87,25 за барель
14:39 28.03.2024 |
Нафта активно дорожчає в четвер і завершує перший квартал істотним зростанням на тлі геополітичної напруженості та обмежень видобутку країнами ОПЕК+.
Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:27 EET підвищилася на $1,16 (1,35%), до $87,25 за барель. Більш активний червневий контракт виріс у ціні на $1,01 (1,18%), до $86,42 за барель.
Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $1,17 (1,44%), до $82,52 за барель. З початку року котирування підскочили приблизно на 14%.
Торги обома марками в п'ятницю проводитися не будуть у зв'язку зі Страсною п'ятницею.
Як повідомило міністерство енергетики США в середу, запаси нафти в країні минулого тижня збільшилися на 3,16 млн барелів. Експерти очікували зниження на 1,275 млн барелів. Тим часом днем раніше Американський інститут нафти (API) повідомив про набагато більш значне зростання запасів за минулий тиждень - на 9,4 млн барелів.
Крім того, нафтовий ринок очікує новин від ОПЕК+. Держави коаліції, які проведуть чергову зустріч 3 квітня, ймовірно, збережуть чинні обмеження видобутку, оскільки в ОПЕК+ поки що не бачать необхідності змінювати обсяги виробництва, вважають експерти.
Попит на паливо в США і Китаї, найбільших економіках світу, залишається сильнішим, ніж очікувалося, зазначив інвестиційний стратег Standard Chartered Хан Чжун Лян, тоді як скорочення видобутку ОПЕК+ обмежують пропозицію.
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